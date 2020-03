Suman 48 pacientes afectados con coronavirus en Nuevo León

La cifra de afectados con el coronavirus en Nuevo León se elevó a 48, once más que el domingo ubicándose como uno de los estados con más pacientes en el país, sólo superado por la Ciudad de México que tiene 56 y Jalisco con 41 casos confirmados, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario señaló que se analiza habilitar la Academia de Policía como sitio para aislar a enfermos de condición económica baja que viven en habitaciones pequeñas con sus esposas y varios niños, a fin de evitar que contagien a su familia.

Comentó que actualmente hay 31 casos sospechosos, así como cero defunciones, y de los cuatro pacientes que en la actualización dada a conocer el domingo estaban hospitalizados, egresó uno ayer por la tarde; de los tres que continúan internados, uno está en situación crítica y dos pacientes están en situación delicada, pero estable.

Llamó a no bajar la guardia, pues comentó observó el domingo que la gente sigue saliendo de paseo, y no hemos llegado al punto de inflexión. Agregó que los expertos dicen que cuando lleguemos a cien casos, se van a incrementar un 33 por ciento cada día, lo cual podría suceder a mediados de abril.

El promedio de edad de los afectados es de 43 años, el 73% son de sexo masculino y el 94% están siendo atendidos en su casa.

Entre los once nuevos casos, cinco son pacientes que estuvieron en contacto con personas ya infectadas, dijo el secretario de Salud.