Suman 50 los contagiados de coronavirus en asilo de Monterrey

El número de personas contagiadas de Covid-19 en el asilo de ancianos donde se detectó un brote de coronavirus, se elevó a 50, de los cuales 47 son adultos mayores internados en el establecimiento y tres son personal que los atiende; y todavía están pendientes los resultados de otros residentes y empleados pues en el establecimiento se realizaron 127 pruebas, informó el Secretario Estatal de Salud.

El funcionario señaló que tres de los ancianos fueron hospitalizados y se mantienen en situación delicada, mientras el resto está con fiebre, pero sin dificultades respiratorias. Sin embargo expuso que hay preocupación porque todos pertenecen a un grupo vulnerable que además de la edad promedio de 84 años, presentan comorbilidad de enfermedades como hipertensión y diabetes.

Manuel de la O comentó que no hubo problemas en el seguimiento del protocolo que se estableció para las estancias geriátricas, porque estaban siguiendo las medidas que se dictaron al inicio de la contingencia sanitaria, como fue la suspensión de visitas. Reiteró que el brote surgió porque una cocinera contrajo el virus y al ir a atenderse de una fiebre que traía, la diagnosticaron con infección urinaria, y al seguir acudiendo a su trabajo contagió a otras compañeras y a los adultos mayores.

A raíz de este brote la Secretaría de Salud decidió que los empleados del asilo se hospeden temporalmente en una casa de reposo y no vayan a su casa para cortar la cadena de trasmisión. Es una situación crítica porque ante lo ocurrido en otros países, puede fallecer entre el 70 y el 80 por ciento, pues el grupo residentes tiene una edad media 84 años, el 40 por ciento padecen diabetes mellitus y 45 por ciento son hipertensos. El secretario informó por otro lado que este día se registraron tres defunciones para sumar 29, al tiempo que la cifra de pacientes que han dado positivo a la enfermedad viral ascendió a 909, al registrarse 59 casos nuevos de covid-19. En total 515 pacientes han sido confirmados por el Indre y 494 en hospitales y laboratorios privados.

Dijo asimismo que hay 89 personas hospitalizadas de las cuales once están graves. Desde que se registró el primer caso de covid-19 en la entidad, el pasado once de marzo, a la fecha 517 personas se han recuperado de la enfermedad, señaló el secretario de Salud. En cuanto a los tres nuevos decesos por coronavirus, se trata de un paciente masculino de 46 años de edad, que no presentaba comorbilidad y murió en un hospital privado; un hombre de 73 años que presentaba crecimiento benigno de próstata, y una mujer de 91 años que sufría hipertensión arterial, y estaba siendo atendida en el Issste. Según las cifras dadas a conocer por Manuel de la O, el municipio de San Pedro, que durante un mes ocupó el primer lugar en cuanto al número de contagios, ya fue superado por Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Juárez y Escobedo.