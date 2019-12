Suman 7 muertos por volcadura de pipa con amoniaco en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán informó que suman ya siete las personas fallecidas por intoxicación con amoniaco, resultado de la volcadura de una pipa sobre la Autopista Siglo 21.

El saldo inicial de víctimas de muerte fue de cuatro; después se informó de una más que era atendida en un hospital de la ciudad de Uruapan y, este lunes, se confirmó el fallecimiento de otras dos en Lázaro Cárdenas.

Además, hay todavía nueve personas que son atendidas en diferentes centros médicos de la entidad, también por inhalación de amoniaco en el mismo hecho.

CAMBIÓ SU VIDA POR LA DE LOS DEMÁS

Eva Montiel García salió la tarde del pasado viernes de la ciudad de Morelia donde estudiaba el primer año de la licenciatura en Enfermería, hacia el puerto michoacano.

De tan solo 21 años de edad, la joven originaria de la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, iba a festejarle el cumpleaños a su novio.

A la altura del kilómetro 264 del tramo Morelia-Lázaro Cárdenas, una pipa volcó por el exceso de velocidad y su contenedor con amoniaco se desprendió de la cabina.

El autobús de pasajeros en el que viajaba la estudiante universitaria quedó atrapado entre una nube tóxica de amoniaco, a la altura de La Unión, Guerrero.

Testimonios de los sobrevivientes narran que la también técnica en enfermería por el Conalep, empezó las labores de auxilio con los demás pasajeros.

Cuentan que Eva dio los primeros auxilios, primero a niños y adultos mayores; después al resto de los tripulantes del camión, de donde pudo sacar a algunos de ellos.

Producto de la intoxicación, tres personas fallecieron de inmediato y después, la joven estudiante de enfermería se desplomó cuando era revisada por los paramédicos.

Los cuerpos de auxilio destacaron que los primeros auxilios de Eva fueron el principal factor para que el resto de los pasajeros salvaran su vida, incluso a costas de la suya.

Al conocer la noticia y los testimonios vertidos por los sobrevivientes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reconoció a su alumna.

La UMSNH señaló que la joven "más allá de su propia seguridad, mostró el valor humanista de nuestros estudiantes, de ayudar a quién así lo necesitó".

Para las amigas de Eva, no es sorprendente que la chica haya preferido salvar la vida de los demás, antes de pensar en la de ella.

Cuentan que Eva sabía qué hacer en esas circunstancias de intoxicación por amoniaco para salvarse ella, porque en la escuela les enseñaron a actuar en un caso de esos.

Es decir, que Eva sabía qué hacer para salvar su vida, pero no lo hizo, afirmó una de sus compañeras de escuela y amiga cercana, que pidió no revelar su identidad.

"Yo sé que por su mente nunca pasó tomar sus medidas de seguridad e irse. Estoy segura que lo que pasó por la mente de Eva automáticamente fue salvar a los demás y ver la manera de sacarlos de ahí", reiteró.

Para las amigas de Eva, la estudiante era una persona seria, dedicada a sus estudios y amante de los niños, motivo por el cual entienden que privilegió auxiliar a los menores.

"Era realmente una persona preciosa en todos los sentidos y por eso no me extraña que los testimonios dijeran que Eva falleció ayudando a los demás", relató.

INCUMPLEN ASEGURADORAS A VÍCTIMAS

Familiares de las víctimas denunciaron este lunes que la aseguradora contratada por el autobús de pasajeros en el que viajaban y de la pipa, se han negado a cubrir los gastos médicos, funerarios e indemnizaciones.

Señalaron que la aseguradora Qualitas, en un principio, le exigió a los familiares no denunciar a las empresa que representa, como condición para poderlos atender.

A decir de los familiares, Qualitas es la misma aseguradora contratada por la empresa dueña del autobús de pasajeros en el que viajaban y la de la pipa.

La empresa Simsa (dueña de la pipa), originaria de Torreón, Coahuila, acusaron no les ha dado da la cara, a pesar de que se le ha buscado por diferentes medios.

Asimismo, expusieron, que la administración de la Autopista Siglo 21de igual manera se ha negado a hacer efectivo el seguro por servicio de peaje al que tienen derecho.

El diputado federal por el Distrito de Lázaro Cárdenas, Feliciano Flores Anguiano, aseveró que junto con las víctimas y sus familias, llegarán hasta las últimas consecuencias para que las empresas y aseguradora cumplan con su responsabilidad.

El legislador dijo que todavía hay dos personas internadas en un hospital de Lázaro Cárdenas y una más en Apatzingán, que se espera sean trasladadas a Morelia.

Asimismo, precisó que en la capital michoacana, tres de las víctimas son atendidas en el Hospital de la Mujer, uno en el Hospital Civil y dos más en un hospital privado.