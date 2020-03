Suman cinco casos sospechosos de coronavirus en Nuevo León

La Secretaría Estatal de Salud informó que en Nuevo León hay cinco casos sospechosos de coronavirus; se trata de personas que tienen antecedentes de viaje a Italia y Corea, que permanecen en sus casas en aislamiento respiratorio, al igual que sus familiares y personas con las que habían mantenido contacto.

El titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, explicó que se trata de cuatro personas de sexo masculino y una mujer, con edades de 29 a 59 años de edad, que residen en la zona metropolitana y presentan síntomas de una enfermedad respiratoria similares a los que caracterizan al Covid-19, que surgió en China, y se ha expandido a decenas de países en el mundo.

El funcionario comentó que este martes por la tarde, se tendrán los resultados de las pruebas de laboratorio para confirmar o descartar que se trate del coronavirus, enfermedad de la que previamente se habían descartado tres casos sospechosos.

Manuel de la O Cavazos exhortó a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico, en especial de productos como los cubrebocas, que en su gran mayoría no protegen del virus, y los que son especializados, son recomendables para el personal de salud que tiene contacto con los pacientes de dicha enfermedad.

Insistió en recomendar que se sigan medidas de higiene como lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con gel antibacterial, además de taparse boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar, a fin de no contagiar a otras personas, por si se padece de algún problema respiratorio.