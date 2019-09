Suman dos órdenes de aprehensión en contra de Jorge Winckler: Cuitláhuac García

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz, reveló este lunes que existen dos órdenes de aprehensión en contra de Jorge Winckler Ortiz, ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien es acusado del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro.

En conferencia de prensa, informó que aprovechó la asistencia de Verónica Hernández Giadans, actual Fiscal de la entidad, a la sesión de seguridad que sostienen todos los días, para preguntarle cuántas órdenes de captura tiene el ex funcionario.

"Ahí aproveché el momento para preguntarle cuántas órdenes de aprehensión había ya libradas y me dijo que al menos dos para el ex Fiscal, que se encuentra en calidad de presunto responsable, prófugo de la justicia", dijo el mandatario local.

Asimismo, anunció que para el Fiscal Anticorrupción estatal también hay dos órdenes, sin embargo, aclaró que no son las mismas, ya que sólo comparten una, la que se dio a conocer en varios medios de comunicación.

Desde el Palacio de Gobierno, García Jiménez precisó que no puede dar a conocer todavía los cargos por los que se giró la otra orden de aprehensión, luego de que Hernández Giadans le pidiera reservarse dicha información por diversos motivos, entre los que se encuentra la presunción de inocencia y el debido proceso.

"Quiere hacer las cosas bien. Entonces tengo mis dudas sobre si se debe a la denuncia que interpusimos por haber ocultado órdenes de aprehensión y esa recuerden que fue ante la Fiscalía General de la República", señaló.

Además, el Gobernador veracruzano adelantó que los delitos que cometieron los presuntos responsables son mucho más, pues ya se hizo del conocimiento público que unos colectivos de desaparecidos están interesados en que se concluyan las carpetas que quedaron ahí pendientes.

"También les comento que en ese sentido es muy lamentable las condiciones donde se encuentra la Fiscalía General del Estado. Son más de 10 mil carpetas no capturadas antes de diciembre. Antes de que llegáramos, ya tenían más de 10 mil carpetas no capturadas. ¿Qué quiere decir eso? Que son 10 mil delitos que no se registraron, lo cual considero correspondía a un maquillaje de las cifras de la administración pasada [de Miguel Ángel Yunes Linares] y de la antepasada [de Javier Duarte de Ochoa]", denunció ante la prensa.

A su vez, detalló que del total de las carpetas capturadas, más del 80 por ciento están detenidas, "totalmente en el olvido, y lo que es peor, se dieron como archivo muerto, con tal de mejorar los números que alegremente daba el ex Fiscal en sus conferencias de prensa".

La Fiscal General del estado, Verónica Hernández Giadans, dijo también este día que se valora interponer denuncia por los "excesos" en la gestión de Jorge Winckler.

"Estamos valorando eso, para ver si existen los elementos para proceder administrativamente", aseveró.

La Fiscal temporal refirió que efectivamente había muchas irregularidades, muchas libertades en apoyos mensuales y nos encontramos con excesos.

"De ahí que es muy difícil porque hay un enorme rezago. Recibimos una Fiscalía carente de muchas cosas, más de un 80 por ciento de investigaciones rezagadas, más de 10 mil aproximadamente que no han sido registradas en el sistema y eso habla del poco interés", agregó.

En entrevista, la Fiscal precisó que no puede revelar datos sobre las denuncias en contra de Jorge Winckler. "Se esta tratando de complementar la orden del juez", culminó.

Mientras tanto, Winckler Ortiz dio a conocer una carta a la opinión pública, donde aseguró que no ha cometido delito alguno, ya que los hechos que pretenden imputarle jamás existieron.

"Lo anterior se ha demostrado ante la autoridad federal, quien al momento de resolver el Juicio de Amparo 421/2018, así como el Amparo en Revisión 299/2018, determinaron que NO EXISTIÓ DESAPARICIÓN FORZADA, NI PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, NI INCOMUNICACIÓN NI TORTURA en contra de quien denuncia", escribió.