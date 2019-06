Suman más dependencias que gastaron millones el 10 de mayo

Una docena más de instituciones del Estado mexicano informaron que destinaron millones de pesos del erario para pagar festejos y regalos para el Día de Madres, como lo dio a conocer EL UNIVERSAL, en un reportaje donde se detalló que además de fiestas en hoteles de cinco estrellas, se gastaron millones de pesos en regalos como joyas de plata, aparatos de ejercicio, electrodomésticos de lujo y monederos electrónicos.

Entre las dependencias que celebraron el 10 de mayo a todo lujo también destaca la Oficina de Presidencia, quien dijo desconocer quién pagó el mariachi que cantó al término de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde celebró a algunas madres de familia, y lo mismo con el chocolate caliente que se sirvió.

La Oficina de Presidencia respondió a una solicitud de transparencia hecha por este diario, que no encontró ningún documento donde se informara sobre quién o cómo fue que contrató el mariachi, así como el chocolate caliente que se entregó a las invitadas, entre ellas, la esposa del Ejecutivo federal, Beatriz Gutiérrez Müller, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República comunica que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada por el interesado, la cual se realizó dentro de los archivos físicos y electrónicos de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, así como en sus áreas de apoyo, sin embargo, derivado de dicha búsqueda se participa que no se localizó información y/o documento alguno relativo a la solicitud que nos ocupa", fue la respuesta.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que al sumar todas las sedes del organismo en el país en total se destinó un millón 279 mil 500 pesos para el festejo del Día de la Madre, donde destaca que la sede nacional del órgano electoral en la Ciudad de México erogó 209 mil pesos.

Pero también las madres trabajadores del Instituto recibieron, según detalla la respuesta UT/19/01011, cada una, un incentivo económico por esta festividad de 250 pesos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gastó un millón 122 mil pesos para este agasajo que se celebró el 8 de mayo a las 8:30 de la mañana y que según el oficio UDT-4384/2019, donde destaca que este gasto se canalizaron 468 mil pesos en regalos, 393 mil 300 pesos en alimentos, 54 mil 700 pesos en el montaje, por ornamentación 22 mil 500, y por la impresión de boletaje e impresión de invitaciones poco más de 3 mil pesos.

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) indicó en la solicitud 184700010219 que entregó un millón 144 mil 800 pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP, pero detalló que no podría dar a conocer en qué se invirtió puesto que violaría "los principios de la libertad sindical".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló en el oficio UT-A/0250/2019 que dio el pasado 14 de mayo un "apoyo" al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación para el festejo del Día de la Madre un monto de 856 mil 653 pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que se pagaron poco más de 800 mil pesos para este festejo, donde desglosó que pagó 577 mil para monederos electrónicos en vales de despensa, y entregó al Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria un total de 250 mil 927.73 pesos como "apoyo para gastos inherentes a los desayunos del Día de las Madres".

Quien también entregó dinero a su sindicato fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y en respuesta a la solicitud detalló que el recurso de la celebración del Día de las Madres, para este año, fue de 332 mil 640 pesos y que fue entregado al gremio. Además de que se le pagó a cada madre trabajadora mil 870 pesos, así como el día de asueto.

La Secretaría de Bienestar desembolsó, para los sindicatos que tienen sus trabajadores, un total de 379 mil 489 pesos a las tres celebraciones que se hicieron entre el 8 y 15 de mayo en el hotel Fiesta Americana Reforma.

De acuerdo con la solicitud 0002000123619, el 8 de mayo se realizó una fiesta en ese hotel que costó 296 mil 809; la segunda ocurrida el 14 de mayo se pagó en 46 mil 525.85 y la tercera, el 15 de mayo se erogó 39 mil 154 pesos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desembolsó por estas celebraciones en sus sedes en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, y Veracruz un total de 377 mil 965 pesos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que por cláusulas en el Contrato Colectivo con el STUNAM entregó 101 mil 650 pesos, "mismos que se destinarán para festividades y obsequios para las madres trabajadoras el 10 de mayo. Esta cantidad se entregará al sindicato a los 10 días hábiles siguientes a la firma de este contrato".

La Casa de Moneda señaló que gastó poco más de 30 mil pesos en esos festejos, tanto en su sede en San Luis Potosí y en la Ciudad de México, por arreglos florales regalos y en desayunos para sus trabajadoras.

Entre los más austeros estuvo la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual indicó que gastó 6 mil 22 pesos en un desayuno ofrecido a las servidoras públicas madres de familia, el cual se realizó en el comedor institucional de esa dependencia el 9 de mayo.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fue otra de las dependencias que tuvo un gasto menor, puesto que indicó que por un desayuno buffet en el hotel Benidorm el 9 de mayo gastó 7 mil 20 pesos.