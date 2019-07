Suman mil elementos a la Guardia Nacional en Chiapas

La Guardia Nacional fortalecerá su presencia en Chiapas con mil nuevos elementos que llegarán esta semana a integrarse en tareas preventivas y de combate delictivo, esto para garantizar la seguridad y "pacificar" la entidad, informó el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Los refuerzos se sumarán a mil 600 elementos que arribaron a Chiapas la primera semana de junio para contener el flujo migratorio y que actualmente se distribuyen en la denominada ruta del migrante -Tapachula, Ciudad Hidalgo, Frontera Comalapa, Tonalá y Comitán de Domínguez-, entre otros municipios.

Esta semana llegará también a Chiapas el comandante responsable de la Guardia Nacional en el estado, quien desplegará el mando a través de 13 coordinaciones regionales distribuidas en puntos estratégicos, y se incorporará "de inmediato" a los trabajos de la Mesa de Seguridad Estatal, que a diario encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

El fiscal general agregó en entrevista que la Guardia se adherirá a tareas preventivas; su "presencia inhibirá" la comisión de delitos, además de tener la facultad para combatir la incidencia delictiva.

"Será un mínimo de mil elementos que llegarán en los próximos días y se distribuirán" en las 13 coordinaciones regionales —Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Bochil, Ocosingo, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Comitán de Domínguez, Villaflores, Las Margaritas, Tapachula, Huehuetán y Frontera Comalapa— incluida la frontera sur, para colaborar y coadyuvar en la seguridad y la tranquilidad de la entidad, detalló el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El despliegue de la Guardia Nacional, explicó, continuará de manera coordinada, operativa y estratégica con las fuerzas de seguridad de los tres niveles. En ellas, especificó el funcionario estatal, se encuentran las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) con 10 mil policías estatales y 8 mil 250 de la Policía Municipal.

Con base en la estrategia de seguridad estatal, la primera labor con la Guardia consistirá en revisar el mapa geodelictivo de Chiapas, las regiones con mayor incidencia delictiva, incluso por robo a transeúntes y casa habitación que, aunque no son delitos de alto impacto, también lastiman a la sociedad.

Esto quiere decir, abundó el fiscal general, que "tenemos bien todo un mapa geodelictivo y, atendiendo esa conducta delincuencial en ciertas regiones y municipios, se diseñará la estrategia con la Guardia Nacional".

No obstante, Llaven Abarca destacó que no es suficiente la presencia de la Guardia Nacional para "pacificar" a Chiapas, pues se requiere además la colaboración y el trabajo conjunto con esa corporación federal "para garantizar la paz y la tranquilidad de los chiapanecos".

El gobierno, señaló el titular de la FGE, construirá 13 cuarteles para la Guardia Nacional, para lo cual se iniciaron trámites con autoridades municipales donde se instalarán las coordinaciones regionales. "Los municipios están donando los terrenos" para levantar los inmuebles, puntualizó.