Suman ocho víctimas de "suero vitaminado"
Hermosillo, Son.- La cifra de víctimas por la aplicación de los llamados "sueros vitaminados", en una clínica privada de esta ciudad, subió a ocho, al tiempo que la fiscalía estatal informó que se emitieron alertas a nivel nacional e internacional para localizar y detener al médico Jesús Maximiliano "N", acusado de homicidio culposo y mala praxis médica.
Una joven de 19 años fue identificada como la posible séptima víctima mortal relacionada con la aplicación de "sueros vitaminados" en una clínica de la colonia Jesús García, de Hermosillo, actualmente bajo investigación por autoridades estatales.
Se trata de Lucero del Carmen Luna Ramírez, quien falleció el pasado 22 de febrero, luego de permanecer hospitalizada durante dos semanas tras presentar complicaciones graves de salud, presuntamente derivadas de un tratamiento intravenoso aplicado en la clínica a cargo del doctor Jesús Maximiano "N".
Pocas horas después de recibir el suero, comenzó a presentar síntomas alarmantes.
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Según el diagnóstico médico, la causa del fallecimiento fue un paro respiratorio asociado a una trombosis pulmonar, derivada de una falla renal por la retención de líquidos.
El caso de Lucero sería el primero cronológicamente.
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