Suman seis renuncias de funcionarios de AMLO

Estos son los funcionarios, entre ellos secretarios de Estados, subsecretarios y titulares de organismos autónomos, que han dejado el cargo.

CARLOS URZÚA

El secretario de Hacienda de México, Carlos Urzúa, anunció este martes su renuncia al cargo, citando un "patente conflicto de interés" con a quienes llamó "personajes influyentes" del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A menos de un año de haber asumido la posición, el funcionario dijo a través de una carta en Twitter que le resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública y agregó que "se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento".

JOSEFA GONZÁLEZ-BLANCO

El 25 de mayo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que se diera a conocer que un vuelo comercial se había retrasado más de 30 minutos a causa de una petición suya.

"El día de ayer (24 de mayo) causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría", dijo en redes sociales.

González-Blanco aclaró que no hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión.

CLARA TORRES

El 16 de febrero de este año, la responsable del Programa de Estancias Infantiles, Clara Torres Armendáriz, renunció a su cargo y expuso que estaba en desacuerdo con los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ese programa.

Funcionarios del gobierno federal indicaron que la exdiputada del PAN tomó la decisión de renunciar por considerar injusta la medida propuesta por el titular del Ejecutivo federal, de recortar el presupuesto a este programa y de entregar a los padres y madres de familiar el apoyo económico y no a los encargados de las estancias infantiles.

PATRICIA BUGARÍN

La subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Patricia Bugarín Gutiérrez dejó el cargo el pasado 15 de mayo para atender "un asunto personal impostergable".

SIMÓN LEVY

El 12 de abril, el subsecretario de Planeación y Política Turística, Simón Levy, presentó su renuncia irrevocable al cargo.

En un mensaje en Twitter, dijo que dejó el cargo en la Secretaría de Turismo por motivos estrictamente personales.

GERMÁN MARTÍNEZ

El 21 de mayo pasado, Germán Martínez renunció a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Señalando injerencia de miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en las finanzas del IMSS.