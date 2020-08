Supera CDMX los 10 mil decesos por Covid-19

La Ciudad de México superó las 10 mil defunciones a causa del Covid-19 y pese que ha cobrado la vida de más hombres que mujeres, las amas de casa han sido las más afectadas. El primer fallecimiento se registró el 18 de marzo.

Las alcaldías con más decesos son Iztapalapa, con mil 418; Gustavo A. Madero, mil 326, y Álvaro Obregón, 624; mientras la que menos es Milpa Alta, con 68. De las personas que han perdido la vida en la Ciudad, sólo 4 mil 747 eran residentes de alguna de las 16 alcaldías, el resto provenían de otros estados.

El portal de Datos Abiertos capitalino, con corte al 19 de agosto, indica que del total de defunciones, 6 mil 720 corresponden a hombres y 3 mil 170 a mujeres. Las edades en las que más se han presentado va de los 61 a 70 años, con 2 mil 686 fallecimientos. De acuerdo con la información oficial, 2 mil 18 personas que se dedicaban a labores domésticas murieron por el virus; mil 658 eran empleados de empresas; mil 517, jubilados; 952, desempleados, y 758, comerciantes de mercados fijos o ambulantes.

Además mil 729 tenían otras profesiones y oficios. Tal es el caso de Rocío Dolores Ramírez Guerrero, quien a los 50 años fue una víctima del Covid-19. Su hija Janette relató que tuvieron que ingresarla de urgencia al hospital al agravarse su situación. Nunca pasó por su cabeza que días después le anunciarían el fallecimiento de su madre.

"Minutos antes de ingresarla al Hospital Juárez de México nos dijo: 'Estaré bien, regresaré pronto', no sabíamos que serían sus últimas palabras; sin embargo, consideramos que hubo muchas inconsistencias por el personal médico", explicó en su hogar ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Rosi, como era conocida por sus familiares y amigos, realizaba talleres de figuras decorativas, se ejercitaba, cuidaba a sus nietos, le gustaba cocinar e incluso uno de sus sueños era visitar alguna playa este año. Tras pasar por médicos particulares, llegaron al Hospital Juárez debido a que presentó alta temperatura y problemas para respirar. El 26 de abril murió.

"En estos momentos mi madre me hace mucha falta, pero para mí es una guerrera pues ante la enfermedad y su estado de salud luchó hasta el final. Lo que puedo decir es que sigan luchando hasta el último respiro".

A principios de este mes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que desde mayo han disminuido las muertes diarias por el coronavirus. En marzo pasado se registraron 14 decesos; en abril, más de 2 mil 500 casos; en mayo, 4 mil fallecimientos; junio, mil 500, y julio, mil 200 muertes.



Olvidada, la multa sobre cubrebocas

En los tres municipios del Estado de México donde se aprobaron sanciones contra los ciudadanos que no utilicen el cubrebocas en espacios públicos, la medida es letra muerta pues no se ha aplicado una multa económica, arrestos ni trabajo comunitario pese a que está vigente la norma en Coacalco, Toluca y Tultepec.

Para los ciudadanos fue una "tomada de pelo", pues si bien son pocas las personas que no lo portan, han observado que los cadetes o Protección Civil le solicita a la gente ponerse el cubrebocas.