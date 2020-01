"Superdelegados" seguirán en sus cargos: García Hernández

Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo, informó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de las indagatorias sobre las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) por denuncias hechas por presuntos actos irregulares realizados por delegados federales de la Secretaría de Bienestar, por lo que, aseguró, éstos seguirán en el puesto.

En entrevista, García Hernández indicó que hasta el momento no ha recibido ningún documento de la SFP.

"Hasta el momento no hay ninguna notificación, siguen sin requerimiento porque están conjuntando pruebas, están haciendo pruebas, petición de información en lo individual a las personas que son denunciadas, pero también no intervenimos más que para responder a todo lo que sea necesario. Hasta este momento no he recibido ningún documento de la SFP al cual le tenga que dar seguimiento", detalló.

Apuntó que será separado aquel servidor que incurra en alguna irregularidad o mal manejo: "En automático, si alguien tiene algún mal manejo, una mala acción, eso es muy claro, no está permitido ni tolerado para nada, incluyendo un servidor", precisó.

García Hernández señaló que no hay nuevas indicaciones para los superdelegados, "sólo que hay que actuar con honestidad y transparencia".

El pasado 23 de enero, en conferencia de prensa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que existen 102 denuncias relacionadas con las delegaciones de la Secretaría de Bienestar, entre ellas, denuncias que implican a 30 delegados del bienestar y seis exdelegados del gobierno federal.

Expuso que las denuncias son en su mayoría por abuso y usurpación de funciones, nepotismo, así como violencia de género y proselitismo.

"Tenemos 102 denuncias que nos han llegado a la Secretaría de la Función Pública presentadas contra exdelegados del Bienestar y delegados. En este caso, lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin falta de elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero ocho ya están en proceso de responsabilidades", dijo.