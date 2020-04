Supermercados de Sonora restringen venta de artículos no esenciales

Supermercados, cadenas comerciales trasnacionales y locales, cerraron este día la venta de mercancía considerada como artículos no esenciales, por lo que consumidores acusaron en redes sociales que no pudieron comprar pañales, juguetes, champú, tintes para el cabello, electrodomésticos y otros.

Los establecimientos aseguran que sólo tienen permitida la venta de alimentos y productos de primera necesidad, por lo que están cerradas las áreas de mercancía considerada no esencial, e indican con avisos escritos que es por disposición de la Secretaría de Salud.

"Esta mercancía se encuentra catalogada como no esencial, por lo tanto, por órdenes de Secretaría de Salud, no está permitida su venta hasta nuevo aviso. Por su comprensión ¡Gracias!", dicen algunos letreros sobre mercancía restringida a la venta, mientras que en los pasillos que se encuentran a acordonados con cintas amarillas se alcanza a leer letreros con leyenda de precaución.

Por la noche, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson) emitió un comunicado donde informa que, hasta el momento, no existe una nueva disposición que obligue a las empresas a colocar cintas restrictivas en algunas áreas de supermercados y negocios considerados como esenciales.

Luego de que en redes sociales circularon algunas imágenes con cintas restrictivas que fueron colocadas en algunas áreas de negocios, la dependencia estatal aclaró que no hay ninguna obligatoriedad en ese sentido.

Precisó que las medidas para empresas esenciales se mantienen en los términos originales del decreto de emergencia sanitaria.

"Ante ello, esta misma tarde se inició un operativo para retirar las cintas que fueron colocadas en áreas de productos considerados como no esenciales", explicó.