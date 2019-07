Supervivientes narran sus experiencias en lucha contra el cáncer

Socorro "M" tiene 52 años de edad, los últimos nueve han sido como superviviente de cáncer; "me cambió la vida, sentía que se me acababa el mundo"; tuvo unos años de paz, pero ahora su marcador tumoral salió alto y espera tomografías.

Aunque siente mucha tristeza por el posible regreso de la enfermedad, piensa volver a dar batalla: tiene cinco nietos que quiere ver crecer. "Tengo que echarle ganas, todavía tengo nietos, una que acaba de nacer", expresó con una sombra en el rostro.

Rocío "E" tiene la misma edad y se le diagnosticó cáncer de mama en 2016. Ahora está en un periodo de remisión que es de unos cinco años.

Jamás informó de su padecimiento y tampoco dejó de trabajar. Es psicóloga y necesitaba mantenerse fuerte para sus pacientes. Prefirió evitar que la miraran con compasión, "no me tenía que ver decaída, eso no me ayudaba, mucha gente no lo notó".

El cáncer que tenía alojado era de los más agresivos, un triple positivo. Para su buena estrella fue en la primera etapa, por lo que su recuperación, que fue de dos años de tratamiento, fue exitosa. Está feliz de que los diagnósticos ya no incluyan el cáncer, "la detección oportuna fue lo que me ayudó", dijo a Notimex con una enorme sonrisa.

El director del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Abelardo Meneses, dijo que su programa de supervivientes nació hace seis años para eliminar el estigma de que cáncer es igual a muerte.

Por eso subrayó la importancia de la sexta edición de la Reunión de Supervivientes de Cáncer que busca mostrar que con la atención y el tratamiento oportuno es posible superar ese mal.

Durante la inauguración del encuentro, señaló la importancia de realizar un registro de supervivientes de ese padecimiento que en el país es la tercera causa de muerte.

En México, dijo, se registran cada año unos 191 mil casos nuevos; además, 84 mil mueren cada año por ese mal, por lo que el registro del superviviente de cáncer es para conocer a quienes lo han superado y sus necesidades. Hay cinco mil supervivientes registrados, más de 90 por ciento presenta efectos secundarios y 94 por ciento de ellos siente miedo de que vuelva la enfermedad.

Subrayó la importancia de atender las comorbilidades de ese padecimiento luego de su remisión, al detallar que 75 por ciento tiene efectos en su sexualidad ya sea por abandono, fibrosis y síntomas del tratamiento; 50 por ciento tiene fatiga y la misma proporción sube de peso; más de 94 por ciento tiene afectaciones psicosociales.

En el encuentro realizado este viernes se abordaron temas como las perspectivas actuales de este padecimiento, manejo del dolor y talleres para padres de niños supervivientes, con especialistas y representantes de organizaciones civiles.