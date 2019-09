Supuesto apoyo económico de la UNAM a los Pumas divide a la afición

Las acusaciones al equipo de los Pumas sobre recibir fondos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha dividido opiniones entre la afición auriazul.

Mientras parte de la comunidad universitaria cree que el conjunto felino recibe fondos de la máxima casa de estudios, otros confían en el comunicado que lanzó la UNAM para desmentir esta situación.

"La Universidad rinde cuentas de sus estados financieros y es auditada de manera permanente por despachos internos y externos a la institución, así como por organismos como la Auditoría Superior de la Federación", se puede leer en el comunicado publicado por la institución, quien también aseguró que recibe parte del boletaje de los juegos como local.

Así como hay aficionados que no estaban enterados por esta situación, algunos otros confían en la versión de la Universidad Nacional; sin embargo, hay otros que desconfían de la institución y de dicen molestos que el equipo pueda recibir dinero del sector público.

"Como estudiante de la UNAM, me molesta esa situación, no es algo nuevo y también hay otros equipos como Tigres. Y esto es algo que nos compete, hay aficionados aquí que no son ni estudiantes de la comunidad", declaró Daniel Martínez, estudiante de medicina.

Un portal de noticias reveló que de 2014 al primer semestre de 2019, la UNAM entregó a la asociación civil del conjunto auriazul por lo menos 305 millones 881 mil 827 pesos.