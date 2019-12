Supuesto feminicida de Toluca amenaza en redes

El fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, aseguró que no se van a dejar enganchar por las afirmaciones vertidas en Facebook.

Esto, luego de que el fin de semana se difundiera que, presuntamente, a través de redes sociales, el sujeto señalado como el multifeminicida de Villas Santín, Óscar Guzmán, amenazaba con continuar "asesinando mujeres" si no se le entregan sus mascotas, dos perros y un gato.

Asimismo, puntualizó que no se tiene la certeza de que realmente sea el presunto multifeminicida el que está detrás de las publicaciones en las que, además, se señala que no son tres sino seis las víctimas.

"Primero seamos muy conscientes de que se trata de una cuenta de Facebook donde se están haciendo este tipo de manifestaciones no sabemos si pueda o no, ser Óscar".

--Hallan cuerpos

En una casa de Villa Santin, municipio de Toluca, fueron localizados tres cuerpos, uno de ellos identificado como Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, reportada como desaparecida el 24 de octubre, confirmaron fuentes de autoridades locales.

Aunque hasta el momento se desconoce la identidad de las otras dos personas, trascendió entre los vecinos de la zona que las personas sin identificar son dos mujeres más, pues al menos a una de ellas la fueron a buscar sus familiares hace varias semanas, pero nunca dieron con ella.

El pasado viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que fue localizada sin vida Jessica, vista por última vez al salir de su casa en la colonia 5 de mayo, en la capital mexiquense.

--Ofrecen recompensa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofreció una recompensa de hasta 300 mil pesos para quien aporte información que permita la aprehensión de Óscar García Guzmán, probable responsable del asesinato de tres mujeres dentro de un domicilio en Toluca.

Óscar es investigado por la desaparición y muerte de una joven de 23 años, Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, reportada como desaparecida el 24 de octubre y cuyo cuerpo fue localizado el 1 de noviembre en una vivienda de la colonia Villa Santín.

Sin embargo, durante la revisión del lugar, autoridades de la FGJEM y de la policía municipal localizaron otros dos cuerpos, de quienes se desconoce su identidad, pero que según el secretario del Ayuntamiento de Toluca, Francisco Vázquez, se trata de otras dos mujeres.