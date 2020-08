Surge en el país 1ra. reinfección

Ciudad de México.- El jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, Constantino López-Macías, reveló el caso de una residente que volvió a tener Covid-19; sin embargo, más tarde, su jefe, Zoé Robledo lo desmintió, al indicar que después de dos meses, aún no tienen los resultados del exudado faríngeo.

Este viernes por la mañana, durante el séptimo webinario "Inmunidad a SARS-CoV-2 en México", organizado por Conacyt, López-Macías, doctor en Ciencias Biomédicas, habló sobre el caso de una residente que se enfermó, se recuperó, y volvió a exponerse, pero que no desarrolló síntomas:

"En el caso reportado (en China) y nuestra propia observación con la residente, vemos que pueden tener el virus pero no tienen síntomas. Entonces, en estas personas, tienen el virus, pero no desarrollan síntomas, esto quiere decir que están protegidos; sin embargo, no sabemos si van a poder transmitir el virus", declaró López-Macías.

En conferencia nocturna, Zoé Robledo, director general del IMSS, dijo que "lo que nos reportan es que hace aproximadamente cuatro meses este paciente tuvo la enfermedad y hace dos meses se expuso a una persona con Covid-19; sin embargo, aún no se tienen resultados del exudado, por lo cual no lo podríamos confirmar como un caso de reinfección".

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió no sobrestimar el significado de los casos de reinfección por Covid.

"Puede haber un número importante, pero si se compara con los casos que están implicados en esta pandemia, es una proporción sumamente pequeña".

Lo anterior, luego de que en la conferencia se preguntó por el caso reportado de reinfección por Covid-19 en México.