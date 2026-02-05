logo pulso
Nacional

Surge movimiento AMA Michoacán

Dice que sus operaciones ilegales lo han afectado

Por Agencias

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Surge movimiento AMA Michoacán

Morelia, Mich.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llamó a la sociedad michoacana a dejar atrás el miedo, el silencio y la resignación, al presentar el movimiento AMA Michoacán, que definió como un levantamiento de conciencia, voz e ideas frente a las carencias y desigualdades del estado.

Durante el acto de arranque, el edil sostuvo que AMA no es un movimiento tradicional, sino una respuesta colectiva al hartazgo social, y afirmó que "un estado tan rico como Michoacán merece levantarse y no hincarse ante nadie".

Ante la presencia de ciudadanos, empresarios, jóvenes, mujeres, comerciantes, productores del campo, transportistas, deportistas y líderes sociales, Martínez Alcázar destacó la participación plural como señal de que aún existe confianza en la posibilidad de un mejor futuro para el estado.

El alcalde advirtió sobre los riesgos para la libertad de expresión y señaló que existen intereses a los que les conviene una sociedad callada y derrotada. "A muchos les conviene que guardemos silencio", dijo, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener una ciudadanía crítica y activa.

Martínez Alcázar también expuso deficiencias en el sistema de salud pública, al relatar el caso de una persona que esperó meses para un estudio médico urgente, situación que, afirmó, se repite con frecuencia en Michoacán. "Si no levantamos la voz los que amamos a Michoacán, nadie más lo va a hacer", subrayó.

Finalmente, convocó a que el levantamiento ciudadano se extienda a todo el territorio michoacano, se traduzca en organización, propuestas e iniciativas ante el Congreso, y fortalezca la participación social. "Aquí estamos los que amamos Michoacán y los que amamos México", concluyó.

