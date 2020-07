Susana Distancia presentan a sus 4 aliadas; una es queer y otra muxhe

La Secretaría de Salud presentó la noche de este martes al Escuadrón de la Salud, un grupo de cuatro personajes que son aliadas de Susana Distancia, una creación de la dependencia para promover el distanciamiento social.

Así, durante el reporte diario de la epidemia de coronavirus Covid-19 en México, Ricardo Cortés presentó estos cuatro personajes, que también tienen apariencia de caricatura y cada uno representa un color del semáforo epidemiológico: El rojo, naranja, amarillo y verde. Ellas se llaman Refugio, Prudencia, Esperanza y Aurora.

Se mencionaron las características específicas de cada una de ellas, la primera es adulta mayor, la segunda anda en silla de ruedas, la tercera tiene identidad muxhe y la cuarta fue definida como queer.

Refugio representa al rojo, su lema es "Quédate en casa" y es una pesona adulta mayor.

Prudencia representa al naranja y su lema es "Evita salir de casa". Es una persona que vive con discapacidad.

Esperaza es el color amarillo, es una Muxhe Gunna y apoya las medidas sanitarias al salir.

Aurora es el verde. Es Queer y su poder es una nueva realidad.

Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, mencionó que desde que acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, ha habido bromas en cuanto a que Susana Distancia se quitó el traje de heroína para salir a la calle, por lo que ahora, con apoyo de este equipo informarán el nivel de riesgo que existe en cada entidad federativa y las medidas que se deben seguir.

"Susana Distancia no se ha ido y debe permanecer por siempre con nosotros, junto con el lavado de manos, etiqueta respiratoria y si estás enfermo quédate en casa, estas heroínas estarán a cargo de informar la gravedad y regular las normas que se deben seguir en cada estado para mantenernos a salvo del terrible Covid-19".

Detalló que Refugio representa al semáforo rojo, su lema es "Quédate en casa" y su superpoder es el cuidado máximo. "Es un adulto mayor que nos cuida, que tiene la sabiduría para darnos refugio, por eso quédate en casa para guardar refugio y evitar el crecimiento de velocidad de contagios".

Prudencia viste un traje color naranja y representa el nivel alto de riesgo, su lema es "Evita salir de casa", su superpoder consiste en hacer ajustes y prepararse ante el cambio de semáforo. "Cuando transitamos a color naranja hay que prepararnos para volver poco a poco a poco a las calles, se caracteriza por ser una persona que vive con discapacidad".

Resaltó que Esperanza es una muxhe gunna y representa el nivel de riesgo medio, por ello su traje es color amarillo, su lema es "medidas sanitarias al salir", para pensar que si se saldrá a la calle con mayor frecuencia hay que tener medidas sanitarias importantes y su superpoder, consiste en seguir cuidándonos.

Por último, Aurora, que es una mujer queer, representa al riesgo más bajo, pero su traje color verde no significa que se pueda bajar la guardia. "No se puede creer que el SarsCoV2 va a desaparecer, eso no es posible", dijo Cortés Alcalá. El lema de esta heroína es "Entre todos evitamos el rebrote" y su superpoder es una nueva realidad.

Luego de agradecer a Ernesto Tejeda y Dante Bañuelos, por hacer la propuesta de comunicación de riesgos, el funcionario reflexionó sobre la importancia de este Escuadrón; "hay que guardarnos en casa cuando estemos en rojo, seguir las recomendaciones de Refugio, hacer ajustes como dice Prudencia, guardar siempre la Sana Distancia, pero tener Esperanza, para que juntos como sociedad lleguemos a Aurora".

En preguntas con la prensa, además, resaltó la diversidad del grupo.