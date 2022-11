Suspenden a distribuidoras de medicamentos por falsificar insumos

A-AA+

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que detectó 13 nuevos distribuidores de medicamentos que incumplen la regulación sanitaria, por lo que actualizó la lista de distribuidores irregulares.

De las empresas que se suman, Medikament de México S.A. de C.V; Koa Pharma Group; y Brus Medical fueron suspendidas, debido a la severidad de las faltas detectadas durante las visitas de la comisión.

Detalló que Medikament de México se asocia a la falsificación de más de ocho insumos para la salud; Koa Pharma Group regresa al listado por reincidir en irregularidades; y el establecimiento de Brus Medical presentó condiciones precarias en el almacenamiento.

La Cofepris exhortó a los pacientes, la población en general y compradores de medicamentos, a consultar la plataforma de distribuidores para asegurarse de que su proveedor no esté en el listado, ya que los productos distribuidos por empresas incumplidas representan riesgos a la salud.

"El consumo de medicamentos ilegales podría significar la ausencia de efecto terapéutico por no contener la sustancia activa; desarrollo de enfermedades como consecuencia del suministro de sustancias no estériles o tóxicas; y agravamiento de la enfermedad por la suspensión de tratamiento efectivo", explicó en un comunicado la dependencia federal.

Desde julio del presente año, dicha autoridad reguladora dio a conocer la plataforma de empresas públicas y privadas dedicadas a la comercialización, recepción y distribución de medicamentos con el fin de que su uso y consumo no representen riesgo para la población; en caso de detectar establecimientos que no cumplan los requisitos, se puede presentar una denuncia sanitaria a través de la página de Cofepris o al teléfono 800 033 5050.