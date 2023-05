Suspenden a Ja Morant por aparecer con un arma en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La estrella de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, está envuelto en otra polémica. Y es que, durante una transmisión de Instagram, el jugador de la NBA apareció con un arma de fuego.

En compañía de uno de sus amigos, Morant protagonizó un video en el que -además de cantar y bailar- portó una pistola en su mano izquierda.

Ante esto, los Memphis Grizzlies no dudaron en suspenderlo; no sólo en los partidos a jugarse, sino que también en los entrenamientos y eventos publicitarios del equipo.

"Estamos al tanto del vídeo en las redes sociales en el que aparece Ja Morant. Ha sido suspendido de todas las actividades del equipo a la espera de la revisión de la liga. No tenemos más comentarios en este momento", sentenciaron los Memphis Grizzlies.

Polémica tras polémica

No es la primera vez que Ja Morant enfrenta una suspensión. En meses anteriores, sufrió una sanción, precisamente, por publicar un video con un arma de fuego.

Además, fue acusado de golpear a un menor de edad y de apuntar un láser rojo contra miembros de su cuerpo técnico.

Hay maderas que no agarran el barniz



Ja Morant de nuevo con una pistola en un IG live y ya lo suspendieron



Hay que ser de verdad MUY tonto . Queriendo ser gangsta un atleta multimillonario



pic.twitter.com/0jSFQSghdr — Fernando Tirado (@fer_tirado) May 14, 2023