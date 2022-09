Suspenden a policías que subían videos TikTok durante trabajo en NL

A-AA+

El municipio de San Pedro Garza García suspendió a cinco policías preventivos que en horario laboral grabaron videos en sus cuentas de TikTok, donde además de violar el Código de Ética de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, hacían comentarios misóginos y discriminatorios contra la población. Como ejemplo de lo que compartían en TikTok, uno de los uniformados comentó respecto al público femenino que asiste a una zona de antros: "Aquí te vas a encontrar bandita de todos lados, vienen morritas de la UDEM, fresillas, y carne de monte, de Escobedo".

Ante la denuncia pública sobre la actuación de los elementos policiacos, la autoridad municipal informó que uno de seis elementos señalados por dicha práctica ya había sido dado de baja, mientras que los otros cinco que son elementos activos, fueron suspendidos y se les inició un procedimiento por pérdida de confianza y violaciones al Código de Ética de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro.

El gobierno municipal precisó que el procedimiento será seguido por la Unidad de Asuntos Internos de la corporación y que, en caso de que alguna de las conductas detectadas lo amerite, Asuntos Internos podrá dar vista del caso a Comisión de Honor y Justicia de la Contraloría Municipal para que proceda en consecuencia. No obstante, la suspensión prevalece mientras se realiza la investigación y no necesariamente significa una baja de los preventivos municipales. Cabe mencionar que en una reciente encuesta de la ENSU del INEGI, la policía de San Pedro Garza García, considerado el municipio más rico de América Latina por el ingreso per cápita de sus habitantes, fue la institución policial mejor evaluada en 85 ciudades del país.