Suspenden a trabajador de CFE por dejarse amarrar a poste en Yucatán

VALLADOLID, Yuc., agosto 10 (EL UNIVERSAL).- El trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que fue amarrado a un poste por vecinos del barrio de Santa Lucía, en este municipio del oriente de Yucatán, debido a que llevaban tres días sin suministro eléctrico, permitió que los usuarios lo ataran en apoyo a ellos mismos y en protesta porque él mismo no tenía las herramientas y material para reparar la falla y una vez que se investigó el hecho, la paraestatal decidió suspenderlo de manera indefinida y sin goce de sueldo.

El mismo trabajador reconoció que, ante la falta de equipo y materiales que la propia Comisión no les proporciona, aceptó que los vecinos lo ataran a un poste para presionar a la empresa debido a que se quedaron sin energía eléctrica durante tres días consecutivos. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana.

El empleado, identificado como Diego M.S., acudió a realizar algunos trabajos técnicos a la calle 27-A entre 44 y 46 del barrio de Santa Lucía en Valladolid para arreglar una avería que dejó sin corriente eléctrica a los vecinos de la zona.

Al ver el problema y carecer de equipo y refacciones para reparar el daño, se prestó a un "montaje" con los vecinos que lo ataron al poste.

El empleado de la CFE aceptó simular que lo habían amarrado a un poste de luz contra su voluntad para que se tomaran medidas para que la energía eléctrica regresara lo antes posible.

El hecho se difundió en redes sociales y por varios medios locales y nacionales, acompañado de fotos y videos del empleado amarrado por vecinos de la calle 27 y 46 del barrio de Santa Lucía.

Momentos antes, los afectados habrían colocado barricadas de piedra en la calle, bloqueando el paso de vehículos.

Tras la investigación que hizo la CFE se decidió tomar medidas en contra del trabajador.

Por ello, el área de Distribución y Supervisión de CFE informó que sancionará al empleado con suspensión de su empleo sin goce de sueldo por el tiempo que sus superiores determinen, debido a su participación en estos hechos y la "simulación" a la que se prestó para ayudar a los usuarios que durante tres días no tuvieron el servicio eléctrico.

Empresarios piden reducción en tarifas y terminar con los apagones.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en esta zona oriente del Estado exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) terminar con los apagones, luego que durante varias semanas en diferentes zonas de la ciudad y durante varios días se suspendió el suministro de energía.

Desde hace varias semanas se registran apagones en diversos sectores de la cabecera municipal; el lunes pasado en el barrio de Bacalar, vecinos cerraron la calle 39 desde la 58 hasta la 62 por falta de atención de la CFE.

Jesús Miranda Rosado, líder de la Coparmex en Valladolid, informó que representantes de diferentes sectores empresariales enviaron desde finales del pasado mes de julio una carta al director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, en la que solicitan la reducción en las tarifas de consumo de energía eléctrica.

"Las tarifas comerciales y domésticas que se aplican en el Yucatán, de manera específica en Valladolid, han sido muy elevadas en comparación con otras del sureste del país. Esta afectación incrementa los costos de operación de las empresas y la calidad de vida", aseguró el empresario.

Comentó que los constantes apagones y cortes de energía eléctrica han ocasionado que se interrumpan las actividades empresariales y domésticas, aunado a la sobrecarga y luego pérdidas de funcionamiento de aparatos eléctricos y electrodomésticos.

Los empresarios vallisoletanos también exponen las deficiencias en el servicio de cajeros automáticos de CFE, pues la mayoría están fuera de servicio y nunca tienen cambio, lo cual ha provocado molestias para quien desea cumplir con sus pagos.