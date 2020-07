Suspenden baile sonidero con 200 asistentes en Ecatepec

En plena pandemia por el Covid-19 y con el semáforo epidemiológico en rojo, unas 200 personas asistieron a un baile sonidero organizado en un salón de eventos sociales en la colonia El Charco, donde además se vendían bebidas alcohólicas, por lo que fue suspendido por las autoridades locales.

Ecatepec es el municipio del Estado de México que registra el mayor número de casos acumulados de coronavirus y defunciones, por lo que el ayuntamiento determinó que el territorio continuará en rojo, no obstante que desde ayer la entidad mexiquense pasó a naranja.

Durante el operativo realizado por diversas áreas del gobierno municipal, los responsables del evento que se efectuaba en el salón "Fénix", ubicado en la avenida R-1, trataron de evadir en por lo menos tres ocasiones a las autoridades municipales, al apagar la luz y el audio, además de que pidieron a los asistentes evitar hacer ruido para no ser sancionados.

El velador del inmueble informó al personal de varias áreas del ayuntamiento que acudió al sitio que los propietarios no se encontraban y que él no podía atenderlos.

Varios de los asistentes empezaron a salir del salón, por lo que lo funcionarios corroboraron que se realizaba una celebración multitudinaria.

Al inmueble le fueron colocados sellos de suspensión de actividades, por lo que el responsable del establecimiento deberá aclarar ante autoridades municipales por qué se realizó un evento de esa magnitud si está prohibido.

Además otro negocio dedicado a la venta de pulque y uno más en el que se expendían bebidas alcohólicas, ambos en la colonia Tablas del Pozo, fueron cerrados por no contar con las licencias pertinentes.

También, dos establecimientos ubicados en las calles Valle Perdido y Valle de Arno, en la colonia Valle de Aragón, Tercera Sección, fueron cerrados por carecer de documentos que acrediten su legal funcionamiento, en uno de los cuales vendían cerveza preparada.

Una fiesta que se celebraba en calle Valle del Menderes, en la misma comunidad, fue suspendida, pues ninguno de los asistentes portaba cubrebocas ni acataba las restricciones sanitarias para evitar contagios de coronavirus.