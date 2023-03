Suspenden búsqueda de pescadores desaparecidos en Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Las familias buscan cómo recolectar ayuda económica para contratar una avioneta para continuar con la localización de dos pescadores del campo el Colorado, en Ahome que desaparecieron hace 17 dos al salir a la captura del tiburón, en virtud que las autoridades navales y municipales concluyeron su búsqueda.

Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome expuso que pese a que se amplió el periodo de búsqueda de los trabajadores del mar Blas García Valenzuela y José María Velázquez, que establecen los protocolos, no se obtuvo ningún indicio de su paradero en la zona del Farallón, donde se presume fueron a la captura del tiburón.

Señaló que se hizo lo humanamente posible localizarlo con el auxilio de la Octava Zona Naval, los equipos de Protección Civil y con una avioneta proporcionada por el gobierno del estado, sin tener un resultado satisfactorio.

Dio a conocer que los operativos de búsqueda de estos pescadores del campo El Colorado que zarparon el pasado 14 de febrero a la captura del escualo, se ampliaron noventa horas más de lo que fijan los protocolos, sin encontrar evidencias de ellos.

Familias buscan rentar avioneta

Vargas Landeros indicó que se entiende la desesperación de las familias de estos hombres del mar, por lo que, en caso de requerir otra clase de ayuda, el ayuntamiento los da a respaldar, ante la situación que viven.

Las familias de Blas, de 58 años de edad y José María, más joven, expusieron que van a emprender acciones para obtener ayuda económica que les permita contratar un piloto con avioneta para continuar su búsqueda desde el aire, puesto que no es posible que estos hayan desaparecido.

Carlos Alberto, hermano del trabajador del mar Blas García Valenzuela expuso que a diecisiete días de su desaparición no pueden darse por vencidos, puesto que es posible que estos aún se encuentren a la deriva o en alguna isla, por algún problema en el motor de su lancha.