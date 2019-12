Suspenden clases por rumores de balaceras en Culiacán

La viralización de mensajes falsos en redes sociales sobre la presencia de grupos armados y supuestos enfrentamientos provocó psicosis en varios sectores de la capital del estado, lo que generó que en algunos planteles del nivel básico y universidades se suspendieran clases en el turno vespertino.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo que ante la divulgación en redes sociales de supuestos actos de violencia en sectores como Loma de Rodriguera, Seis de Enero y Tres Ríos, Las Quintas y los Mezcales, se tuvo que desplegar un operativo de vigilancia especial.

Una fuerza mixta de elementos del Ejército y de las Policías Estatales y Municipales recorrió las zonas más conflictivas y colocaron puntos de revisión, sin que se presentaran problemas.

El funcionario estatal reconoció que aún "están frescos" los hechos de violencia que se escenificaron el jueves 17 de octubre, lo que propició que en muchos planteles educativos de diversos niveles hubo confusión y zozobra.

Señaló que no se encontró en forma física evidencias de enfrentamientos, ni en los sistemas de video vigilancia se captó situaciones irregulares, por lo que pidió a la ciudadanía no fomentar la distribución de falsos rumores, puesto que estos causaron inquietudes.

Los grupos de elementos de la Policía Estatal Preventiva desplazados cerca de la zona de Ciudad Universitaria, en la colonia Seis de Enero y en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, no encontraron evidencias de grupos armados o de supuestos enfrentamientos.

Castañeda Camarillo comentó que desde que tuvieron conocimiento de lo que sucedía en redes sociales y en llamadas captadas a las líneas de emergencia del 911, se desplegaron diversos grupos de reacción, a fin de restablecer la tranquilidad que se vio trastocada por los rumores.

El gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, a través de su cuenta de Twitter, pidió a la población guardar la calma y no contribuir en la divulgación de información que no está confirmada, ante las versiones propagadas de supuestos enfrentamientos.

Apuntó que la capital del estado se encuentra en calma y no hay evidencias de la supuesta presencia de personas armadas que circulan por las calles.