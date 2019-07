Suspenden condena de Javier Duarte; sigue en prisión preventiva

Un juez de control ordenó suspender la condena del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hasta que se resuelva el amparo que tramitó contra su sentencia por asociación delictuosa y "lavado" de dinero, sin embargo, no saldrá libre.

El pasado 18 de julio el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, ordenó suspender de oficio la condena de nueve años de prisión, multa por 58 mil 890 pesos y el decomiso de 41 inmuebles.

Esto no significa que el exmandatario estatal saldrá de la cárcel sino que su estatus jurídico, por el momento, es el de permanecer sujeto a prisión preventiva justificada hasta que el juez de amparo ante el que impugnó su condena, dicte su resolución en la que defina si la sentencia en la que Duarte de Ochoa fue declarado culpable está o no apegada a derecho.

"Se advierte que Javier Duarte de Ochoa promovió amparo directo en contra de los proveídos del once, quince y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictados en la causa penal 97/2016, del índice de este Centro de Justicia, siendo uno de ellos en el que se declaró firme la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho", indica el acuerdo.

"En tal virtud se ordena la suspensión de todo acto tendiente a ejecutar la sentencia pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho".