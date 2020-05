Suspenden fiesta clandestina en Ecatepec

La tarde de este lunes, autoridades de Ecatepec suspendieron una fiesta en la que había una banda musical que con todo y tambora fueron desalojados al igual que los asistentes que no contaban con protección para prevenir contagios por Covid-19.

Esta es la enésima reunión que es cancelada en los últimos días por personal del ayuntamiento que busca concientizar a los habitantes del municipio más poblado del país para que deje de organizar este tipo de eventos sociales porque representa un alto riesgo de contagio de infección de coronavirus.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec llegaron a la celebración que se realizaba en un domicilio ubicado en calle Leona Vicario, colonia Valle de Anáhuac, en la que estaban reunidos más de 20 personas sin tomar medidas de prevención sanitarias.

Los miembros de la corporación notificaron al responsable del evento que ante la Fase 3 de la contingencia no está permitido realizar reuniones de este tipo, por lo que los asistentes desalojaron el lugar de manera voluntaria y la tambora también fue retirada.

Además, ayer domingo inspectores de la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública municipal decomisaron cerca de 100 litros de pulque que se vendían en la vía pública de la colonia Granjas Independencia.

Al arribo del personal del gobierno municipal se encontraba en el lugar un grupo de personas que esperaban ser atendidos y que no contaban con medidas de protección sanitaria para evitar contagios de coronavirus.

En Ecatepec desde hace varios días está prohibida la comercialización de bebidas embriagantes, con lo que las autoridades buscan prevenir la propagación de contagios en el territorio municipal que hasta el domingo registraba 485 personas infectadas de coronavirus y 30 defunciones.

Sin importar la #SanaDistancia una familia llevó tambora en Valle de Anáhuac a un festejo familiar, pero las @PCB_Ecatepec @CMyTEcatepec y @DSPyTEcatepec llegaron para terminar la reunión y recordarles que la #contingencia por el #COVID?19 ya está en #Fase3 pic.twitter.com/T0hfH0cxei — Ecatepec (@Ecatepec) May 4, 2020