Suspenden fiestas por no respetar medidas sanitarias en Nuevo León

Policías de la Guardia de Proximidad de Apodaca, Nuevo León, disolvieron el último fin de semana cuatro reuniones con asistencias superiores a más de 20 personas en cada una, por lo que fueron detenidos tres de los organizadores de los eventos en que no se cumplían con las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus.

La administración municipal informó que entre las aglomeraciones disueltas se encuentran tres fiestas, una en una quinta, que fue clausurada, y dos más en domicilios particulares, así como un supuesto palenque clandestino en una quinta.

En total serían más de 250 los exhortados para que se retiran por incumplir con las medidas de salud contra el Covid-19, informó el gobierno que encabeza el alcalde César Garza Villarreal.

Se informó que tres organizadores fueron arrestados y uno más por intervenir en una de las detenciones; los cuatro fueron puestos a disposición de un Juez para ser sancionados por alterar el orden público.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Víctor Manuel Navarro, instruyó a los elementos de la corporación para que al patrullar exhorten a los ciudadanos a cumplir con las medidas sanitarias de guardar la sana distancia, portar el cubrebocas y no celebrar reuniones con asistencia superior a 20 personas, lográndose una respuesta positiva de la población, destacó el municipio.

En dos horas se disolvieron tres fiestas y en una hasta había niños, señaló la administración y destacó que en una quinta de la colonia Bosques del Real, había aproximadamente 60 personas conviviendo y tenían música en vivo.

Otro de los operativos en atención a una denuncia ciudadana al número de emergencias 911, consistió en clausurar un supuesto palenque clandestino donde estaban presentes una 50 persona, en una quinta de la colonia Mezquital. Al llegar la policía los asistentes optaron por retirarse, pero no se obtuvieron evidencias sobre el cruce de apuestas con peleas de gallos.

Asimismo, se disolvió una fiesta en un domicilio particular de la Prados de los Pinos donde realizaban una convivencia unos cien jóvenes, y se suspendió el festejo de una boda en la colonia Ex Hacienda San Francisco, donde se divertían unas 50 personas con dos grupos musicales en vivo.