Suspenden temporalmente obligatoriedad de certificado de vacunación en Culiacán

El municipio de Culiacán suspendió temporalmente la exigencia del certificado de vacunación completo contra el Covid-19 para poder ingresar a bares, cantinas, cines, casinos, bares, discotecas, centros nocturnos, restaurantes y espacios públicos.

Othon Herrera y Cairo Yarahuan, secretario del ayuntamiento, dijo que la disposición sanitaria que se tenía prevista entrará en vigor el próximo sábado 31 de julio, será diferida para otra fecha aún no establecida, porque todavía no concluye el programa de vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años de edad.

Precisó que no se cancela esta nueva medida que tiene la intención de contribuir a la reducción en la ola de contagios que ha colocado a la capital del estado, con el mayor número de pacientes activos que suman mil 564.

El secretario del ayuntamiento externó que se tiene que dar tiempo a que concluya la inmunización de los jóvenes y que la dependencia federal encargada del acopio y registro de datos de las personas vacunadas concluyan el padrón, para que este sector pueda obtener su certificado de vacunación.

Por su lado, el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Miguel Taniyama Ceballos, criticó que las autoridades municipales no hayan consensuado previamente con estos giros comerciales la implementación de esta medida absurda y violatoria.

Subrayó que con la tercera ola de contagios los restaurantes y negocios de comidas rápidas han visto descender sus ventas, por lo que ahora pretender limitar el acceso a los comensales que no porten su certificado de vacunación tendrá un impacto negativo para sus negocios.