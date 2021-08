Suspenden vacunación en Arteaga, Coahuila por disturbios

Este martes se suspendió la jornada de vacunación para mayores de 18 a 29 años en Saltillo por disturbios y falta de biológico.

Hoy martes era el último día para vacunar contra Covid-19 a los jóvenes de 18 a 29 años de Saltillo, solo quedaba un módulo abierto y las vacunas eran limitadas.

A las 7:00 horas se registraron disturbios en el módulo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Campus Arteaga, un grupo de muchachos enardecidos trataron a la fuerza porque solo se habían repartido 3 mil 500 fichas.

Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y Policía Municipal de Arteaga llegaron al lugar para controlar y desalojar a los jóvenes que estuvieron a punto de derribar las puertas de acceso enardecidos porque no los inmunizarán.

Anoche el delegado del Gobierno Federal, Reyes Flores Hurtado, informó que desde el viernes pasado al lunes se inocularon con la primera dosis a 134 mil jóvenes en tres puntos y solo quedan tres mil 500 dosis para quienes se hayan inscrito y su primer apellido empiece con las letras de la S a la Z.

El lunes se registraron largas filas de personas y vehículos en Canacintra, Hacienda el Mimbre, en Saltillo y Ciudad Universitaria de Arteaga, donde se agotaron las dotaciones en menos de cuatro horas, y hubo quienes no alcanzaron que los vacunaran.

Al inicio de la vacunación, la respuesta de los jóvenes fue extraordinaria, pero el fin de semana bajó la afluencia.

En cambio, ayer lunes abarrotaron los puestos de vacunación con largas filas y desde la tarde noche otros se empezaron a formar afuera de la UA de C en Arteaga, el único que abriría hoy a partir de las 8:00 horas ya que era el último día de inoculación.

Varios chicos bloquearon casi a la media noche la carretera 57 México-Piedras Negras en demanda de un lugar para ser inoculados.

--"No se presenten": Reyes Flores

En un mensaje a través de redes sociales, Reyes Flores dijo que debido a la tercera ola Covid-19 se daba prioridad a los jóvenes de Saltillo.

También, ofreció que en cuanto se reciba la próxima dotación del biológico se continuará con Torreón.

"Las personas que no hayan recibido la vacuna podrán hacerlo dentro de poco en la próxima jornada de vacunación", garantizó.

"Insisto, no se presenten quienes no estén en este rango, que su primer apellido empiece con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z" y aseguró que después convocarán a los rezagados.

Señaló que para este martes 140 mil jóvenes de 18 a 29 años de edad estarían vacunados.

--Reclamos en redes sociales

"Usted dice una cosa y los servidores de la nación hacen otra...", le acusa un cibernauta de muchos que por razones diversas no los han inmunizado.

"Si no pueden con la organización para estas actividades entonces contraten a alguien que sí sea capaz porque realmente tienen un cochinero y la gente está molesta", le recomienda Oscar Treviño.