Suspenden visitas en cárceles de Hidalgo por Covid-19

La Secretaría de Seguridad de Hidalgo determinó que a partir de abril se suspendan las visitas a las 12 cárceles y al Centro de Internamiento para menores, ante el riesgo de contagio de Covid-19, para los más de cuatro mil internos, de los cuales 336 padecen diabetes e hipertensión arterial.

El protocolo inicial publicado en el periódico oficial del estado señalaba, que se establecerían algunos filtros como la toma de temperaturas con termómetro infrarrojo y quienes tuvieran mayor a 37 grados no podrían ingresar, sin embargo a partir de este mes se decidió por la suspensión total de las visitas.

Actualmente a los centros de reclusión en donde podían acudir los familiares dos veces por semanas, solo se permite el ingreso de alimentos los cuales tienen que pasar por dos filtros, uno de ellos de seguridad debido a que es recurrente la intención de ingresar desde droga en alimentos, hasta algún tipo de arma.

Además ahora se ha colocado un filtro sanitario, en donde se deben de sanitizar las bolsas en donde se ingresa la comida, con ello se pretende que los 4 mil 443 internos en los 12 centros penitenciarios y el Centro de internamiento a menores, puedan ser protegidos de un posible contagio del virus.

Además en las cárceles que dependen de la Secretaría de Seguridad encabezada por Mauricio Delmar, se ha dispuesto la utilización de gel antibacterial y en el caso de Pachuca, hay un espacio de atención médica para Covid-19 y medidas de aislamiento.

Se informó que en caso de que hubiera algún reo con síntomas de la enfermedad sería valorado y de ser necesario su traslado a los hospitales, se haría de la misma manera en cómo se hace para la población en general, en el resto de las cárceles donde no se tienen ese centro médico, se trasladará al Centro de Readaptación Social de Pachuca (Cereso).

Al momento no se ha detectado ningún preso con síntomas de Covid-19 y se mantiene una campaña al interior de los penales para que los reos conozcan las medidas de prevención que se deben de realizar por la pandemia.

En el diagnóstico penitenciario de la Comisión de Derechos Humano se señala que a diciembre del 2019, se detectó con enfermedades crónico degenerativas concretamente hipertensión arterial a 196 internos hombres, en tanto que 138 padecen diabetes para sumar 336; mientras que en mujeres hay 30 con hipertensión y 10 con diabetes, la población total vulnerable es de 376.

En cuanto enfermedades infectocontagiosas de VIH son 12, 10 hombres y dos mujeres, de tuberculosis hay 4 casos en varones, en total son 16 internos quienes sufren este tipo de patologías.

De los 12 centros de reclusión 10 registran sobrepoblación que va del 11.38 por ciento, en Pachuca, al 105.48 por ciento como ocurre en Ixmiquilpan, 104.44 en Mixquiahuala y 75.71 en Tulancingo.