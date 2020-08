Tabasco contradice a la Federación y estará en semáforo rojo 15 días más: gobernador

A pesar que la Secretaría de Salud Federal anunció que Tabasco y 14 entidades más pasarían a partir del lunes a semáforo naranja, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, informó que continuarán en color rojo por lo menos 15 días más.

Este viernes durante la conferencia de prensa sobre la evolución del Covid-19 en el país, las autoridades federales anunciaron que del 17 al 23 de agosto Tabasco saldría de la zona de alto riesgo para quedar en color naranja debido a que habían disminuido el número de casos positivos, de pacientes activos y hospitalizados. Sin embargo este sábado, el mandatario tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, a través de un mensaje en sus redes sociales, aseguró que este estado seguirá en rojo, aun cuando se ha tenido un avance significativo en la disminución de contagios de coronavirus, gracias al trabajo de los integrantes del sector salud y de todos los ciudadanos.

"En Tabasco se asoma ya la luz al final del túnel, estamos poco a poco ganando la batalla a la pandemia, lo hemos venido haciendo gracias a que pudimos construir un eficaz sistema de salud en muy poco tiempo para atender la pandemia pero sobre todo por la participación, colaboración y espíritu de solidaridad ciudadana de los tabasqueños", indicó.

López Hernández aseguró que se han tomado las medidas necesarias para evitar contagios, y se ha podido atender a todos los pacientes en el sector hospitalario. "El sector salud ha estado a la altura de las circunstancias, por ello hago un público reconocimiento a todos los que integran el sector", aseveró. El Jefe del Ejecutivo, afirmó que en los últimos 15 días ha habido una reducción de contagios y de hospitalizados, razón por la cual el gobierno federal ha decidido pasar a Tabasco del semáforo rojo al naranja, pero no ocurrirá porque se necesita ganar la batalla.

"Como yo he dicho que hay que tomar decisiones por muy difíciles que parezcan para entre todos ganar esta batalla, he tomado la decisión de que por 15 días mantengamos el semáforo rojo en Tabasco, vamos a continuar con el regreso a la Nueva Normalidad, pero respetemos estos 15 días", abundó. El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que no ha sido fácil tomar esta decisión de mantener a Tabasco en semáforo rojo, aun cuando han bajado los índices de contagios. "No podemos cantar victoria, necesitamos hacer un último esfuerzo", refirió.

De acuerdo al Comunicado Técnico Diario, emitido por el sector salud estatal, Tabasco llegó a 25 mil 402 casos confirmados por SARS-CoV-2 y a 2 mil 322 personas fallecidas, así como a mil 214 pacientes activos, 21 mil 514 recuperados y 424 personas hospitalizadas por distintos padecimientos respiratorios.