Tabasco inaugura burbuja de hospitalización para pacientes Covid

El gobierno de Tabasco puso en funcionamiento más espacios para hospitalización de enfermos de Covid-19 al inaugurar una burbuja especial donde habrá 56 camas disponibles para atender a ciudadanos con este padecimiento.

El mandatario estatal, Adán Augusto López Hernández, fue el encargado de supervisar este viernes la Unidad de Hospitalización Temprana de Tabasco (UHTT) que fue construido en 20 días con una inversión de poco más de 45 millones de pesos, y donde habrá espacios para hospitalización general y terapia intensiva de enfermos de Coronavirus.

Acompañado de la secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, el mandatario recorrió las zonas de ingreso y administrativa de este domo hospitalario temporal que se encuentra en el Parque Tabasco.

Esta infraestructura conocida como "burbuja", es similar a la que opera en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" y permitirá evitar la saturación de los hospitales.

El mandatario local, Adán Augusto López Hernández, indicó que no se escatimarán recursos para salvaguardar la vida y la salud de los tabasqueños; no obstante, insistió en el llamado a todos los ciudadanos a tomar conciencia sobre la importancia de mantener las medidas de higiene, sana distancia y resguardo domiciliario.

"Esta burbuja en realidad es un hospital con una capacidad instalada de 56 camas, todas con su toma de oxígeno, esta toda la instalación hospitalaria, la idea es que tendrá dos funciones: la de hospitalización temprana y otra parte para recuperación", indicó.

De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario de la dependencia, Tabasco alcanzó este jueves la cifra de 16 mil 210 personas infectadas de coronavirus a lo largo de la pandemia, y registró un acumulado de mil 513 fallecidos.

Solo en el periodo comprendido de las tres de la tarde del miércoles a las tres de la tarde de este 16 de julio, se registraron 299 nuevos casos confirmados de Covid-19, además del deceso de otras 28 personas.

A la fecha, un total de 12 mil 825 pacientes, esto es, el 79.1 por ciento del total de los contagiados ya se recuperaron y vencieron a la enfermedad.

No obstante, la Secretaría de Salud alertó que hoy más que nunca hay que reforzar las medidas de seguridad e higiene, ya que el número de pacientes activos, es decir, aquellos que presentaron los síntomas en los 14 días recientes y son potenciales propagadores del virus, asciende a mil 611 sujetos.

debidamente equipado con lo necesario para hospitalización temprana y de recuperación. Será operado por 256 integrantes del equipo de la Secretaría de Salud. pic.twitter.com/XDry5ZzlLz — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 18, 2020