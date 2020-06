Tabasco regresará a la "nueva normalidad" a partir del 22 de junio

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció que será hasta el 22 de junio cuando esta entidad inicie el regreso a la Nueva Normalidad, esperando que para esa fecha hayan disminuido los contagios de Covid-19.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal emitió un mensaje a los tabasqueños donde señala que en Tabasco como en todo el país, se ha adoptado el modelo nacional de semáforos, para medir el regreso a la Nueva Normalidad e iniciar la reactivación de la economía.

López Hernández, dijo que esta semana su estado, como en casi todo el país, sigue estando en lo que se conoce como semáforo rojo, aunque ya se ha avanzado en cuanto a índices de ocupación hospitalaria, encontrándose en color naranja.

"Esto posiblemente nos permita reiniciar nuestras actividades, regresar hacia la Nueva Normalidad a partir del 22 de junio, por lo tanto vamos a presentar el próximo lunes un decreto para iniciar ya el retorno a nuestras actividades y vamos a presentar el plan para la transición gradual hacia la Nueva Normalidad, eso sí no debemos de bajar la guardia", aseveró.

El gobernador de Tabasco, aseguró que el sector salud está equipado y está dando una batalla para garantizar la salud y la vida de los tabasqueños, pero desafortunadamente dijo, el estado continúa en los primeros lugares nacionales en cuanto a contagios y desafortunadamente en sexto lugar en defunciones.

"No debemos de bajar la guardia y tenemos que seguir redoblando esfuerzos, el sector salud está innovando, somos un programa piloto en el país, por lo cual se practica ya el aislamiento voluntario de los casos positivos e incluso se aumentó en 15 mil el número de pruebas a realizar, somos el segundo Estado en cuanto a tasa de aplicación de pruebas que se hacen", aseveró.

Y además agregó: "Estamos obligados a guardar la sana distancia, a no salir de nuestras casas al menos que sea necesario y a paulatinamente empezar a prepararnos para regresar a partir del 22 de junio a esa normalidad".

Adán Augusto López Hernández, anunció que el próximo lunes presentara el programa oficial del regreso a la Nueva Normalidad. "Esperemos para bien de todos que en Tabasco la situación con respecto a la pandemia tienda ya a normalizarse", concluyó.