Tabe acusa irregularidades en administración de Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- El alcalde en Benito Juárez, Mauricio Tabe, acusó que la antigua administración de Claudia Sheinbaum cometió una serie de presuntas irregularidades durante el proceso de revocación de mandato en la demarcación, de entre las que asegura, se alteraron poco más de 2 mil firmas de vecinos, en otros casos se incluyeron incluso persona ya fallecidas o reclusos de todos los penales de la Ciudad de México.

En rueda de prensa, el mandatario expuso que por tal motivo exigirá a la Fiscalía capitalina que investigue y sancione a los altos funcionario que participaron en ese entramado, lo cual adelantó, pondrá a prueba la verdadera autonomía de esa dependencia, "ahí les dejaron un bronco enorme a Ernestina Godoy, habla de independencia, de autonomía, que no castiga bajo consignas y ahora, veremos si es cierto todo eso y si en verdad investiga a sus propios jefes o compañeros de partido", dijo Mauricio Tabe, quien no descartó la posibilidad -en caso de darse las condiciones- de reelegirse como alcalde en Miguel Hidalgo.

Como muestra de los presuntos actos de corrupción en el proceso de revocación de mandato, Tabe estuvo con varias vecinas que, aseguraron, sus firmas aparecieron en el proceso pero que ellas en realidad nunca participaron, "tengo los documentos, los papeles que demuestran que mi mamá murió hace cinco años e increíblemente su firma apareció en ese proceso, entonces no puede ser que abusen así de nosotros y que hagan cosas con la memoria y el recuerdo de mi madre", dijo Karla, una de las vecinas que también estuvo en la conferencia.

Tabe anunció que buscará un acercamiento con el actual jefe de gobierno, Martí Batres, para explicarle la situación, acto que dijo, también pondrá a prueba su capacidad para gobernar, "con esto se sabrá si en verdad Batres gobierna para unos cuantos, sí protege a sus jefes o en verdad le interesa la ciudad", puntualizó el mandatario en Miguel Hidalgo.