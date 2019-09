Table dance en Monterrey abre sus puertas como refugio ante "Fernand"

Ante los posibles estragos de la depresión tropical "Fernand", un table dance en Monterrey abrió sus puertas para las personas afectadas que así lo requieran.

En una publicación de su cuenta de Facebook, el establecimiento de nombre Amnesia Cabaret, anunció que: "debido a las intensas lluvias es probable que no puedas llegar a casa; nuestras instalaciones estarán disponibles para que permanezcas en ellas de forma segura".

El "men's club" aclara en su mensaje que "esto va en serio" y exhortó al público a tomar sus precauciones.

"Nuestro negocio no está operando, pero hay personal para recibir a quien requiera un lugar en donde esperar a que pase la lluvia", aclaró.

Aunque hubo comentarios de aprobación y agradecimiento, otros usuarios se tomaron el anuncio con humor. "Estaré más seguro en Amnesia que en mi casa", bromeó uno de ellos.

La depresión tropical "Fernand" sigue causando fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, posible granizo y alto oleaje.

Debido a que las lluvias siguen siendo abundantes, no es posible abrir paso a la circulación de las calles, por lo que muchos ciudadanos no pueden llegar de manera rápida y segura a sus hogares.