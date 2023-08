Tadeo Rivera, campeón de cálculo mental

Querétaro, Qro.- Tadeo Rivera logró el máximo reconocimiento del Campeonato Internacional ALOHA Mental Arithmetic 2023, de cálculo mental, que se realizó en Kuala Lumpur, Malasia, al ganar la máxima categoría del certamen, el Grand Champion de su categoría.

A sus 11 años el menor queretano resolvió 70 operaciones matemáticas de forma mental, sin ningún error, en un tiempo de 3 minutos con 20 segundos, acortando el tiempo reglamentario de cinco minutos.

El originario de San Vicente Ferrer, localidad de El Marqués, en el estado de Querétaro, compartió que durante la competencia vivió emoción, pero también nerviosismo.

“Yo diría que fue sencillo. Por una parte, estaba temblando, una porque estaba medio fría la sala y otra porque estaba nervioso. Y en el torneo pues al principio me sentí bien, nervioso y a la vez emocionado”, relató.

Sin embargo, la inquietud que sintió al pasar de ronda a ronda atenuó al concluir su participación en el campeonato.

“Es que nunca había logrado llevarme ese trofeo y yo dije: ‘no me lo he llevado ni en una final, ahora menos me lo voy a llevar contra los mejores del mundo’, era mi pensamiento… Pues me lo gané. De hecho, en el primer (concurso) empecé a ver, me puse bien nervioso. Luego salí y hasta sentí como mucho alivio”, explicó emocionado Tadeo.