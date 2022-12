Taibo II presenta Informe 2022 del Fondo de Cultura Económica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- "Nos va a toda madre", afirmó Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), al presentar este martes, como había prometido, su balance de logros y avances que durante este 2022 alcanzó la editorial mexicana a su cargo; sin embargo, reconoció que para 2023 tienen un déficit de 170 millones de pesos ante el presupuesto que les fue asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el próximo año.

Durante la presentación del Informe 2022 del FCE, ante la pregunta de cómo cierran este año y si la editorial, tras la pandemia, ya trabaja en números negros, Taibo II señaló: "Estamos trabajando con números negros y a la pregunta de ¿cuál es la situación?: nos va a toda madre", dijo el funcionario; sin embargo, ante la nueva pregunta del presupuesto que le han asignado para 2023, Luis Enrique Miramontes, gerente de administración, informó: "Nos faltan 170 millones de pesos para el 2023, ese es el déficit para mantener el presupuesto que ha tenido el Fondo en los últimos años".

Paco Ignacio Taibo II aseguró que parecía posible que la editorial lograra alcanzar las ventas del 2019, que calificaron como el año de mejores ventas de la editorial en los últimos 15 años, donde alcanzó una facturación de más de 270 millones de pesos, que representó casi 3 millones de libros vendidos; sin embargo, no alcanzaron esa cifra, y cierra 2022 con una facturación de 222 millones 514 mil pesos facturados, por los 2 millones 982 ejemplares vendidos.

Antonio Hernández Estrella, subgerente de comercialización, dijo que sólo Fondo de Cultura México, sin incluir Educal y sin incluir Fondo Internacional, "llevamos al día de hoy 2 millones 982 ejemplares vendidos, con un importe de 222 millones 514 mil pesos, considerando los tres meses de cierre parcial que tuvimos en librerías es una cifra que ya nos coloca por arriba de las cifras promedio de otros años, desde 2007 a 2017-2018, pero no llegamos a esa cifra monumental histórica de los 27 millones de 2019 cuando tuvimos cerca de 80 millones de ventas institucionales, no las tuvimos pero estas cifras siguen siendo muy significativas en medio de dos año difíciles, que fueron el 20 y el 21 y considerando por otro lado que también las cifras de venta institucional disminuyeron muchísimo en relación a las del 2019, que siguen siendo números espectaculares".

Al dar más detalles del Informe 2022 del FCE, Taibo II aseguró que las librerías de Educal arrojaron un aumento del 40% respecto a los años anteriores, que con los Librobuses visitaron 559 municipios, la mayoría de los cuales no cuentan con librerías, y que en tan solo cinco operaciones, a partir de septiembre, tuvieron grandes éxitos en la Venta Nocturna, el Remate de Libros, y en las ferias del Zócalo, Monterrey, Oaxaca y Guadalajara, con ventas por 12 millones de pesos.

Sin embargo, Paco Ignacio Taibo II también afirmó que pese a estas cifras de "tono triunfalista" h"y "carencias y debilidades aún subterráneas, o extremadamente visibles en el aparato FCE-Educal-DGP, como son: "La eterna demora de la fusión formal. Los presupuestos deficitarios para el año que viene, la crisis de nuestra filial en Perú, las debilidades de nuestra distribución en España, los problemas que generan la ausencia de divisas para mantener nuestra sucursales en Cuba y Venezuela, las necesidades de producir cientos de miles de libros para donaciones que abastezcan el crecimiento de salas y clubes de lectura, la debilidad financiera de al menos una cuarta parte de nuestras librerías en México y el envejecimiento de nuestra red de librobuses".

Y es que sobre la fusión FCE-Educal-DGP, dijo que hay un proceso iniciado hace tres años y medio siguiendo las instrucciones del Presidente para que se genere una fusión formal, pero no se ha logrado y él no sabe por qué, pues es parte de la estructura jurídica de Presidencia, ni de la estructura combinada que tiene la Secretaría de Cultura y la SEP "yo espero que en alguno de estos próximos meses se produzca la fusión formal. Tampoco me preocupa demasiado, porque estamos funcionando como una fusión en la práctica", señaló.