Taibo II se burla del FRENAAA: sin FIL, no volarán nuestras carpas

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, se burló este viernes del plantón del Frente Nacional Anti AMLO, al lamentar que la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo se lleva a cabo de manera virtual.

"Será triste no ver la plancha del Zócalo repleta de gente, pero la realidad es tan realidad, que mantener el espíritu era lo fundamental. Pretendemos una feria abierta, crítica, discutidora, en la que no volarán nuestras carpas como le está sucediendo a otros", dijo el funcionario.

Hace unos días, ante la falta de personas en el plantón de FRENAAA, una fuerte corriente de viento causó que algunas casas de campaña vacías y plásticos colocados sobre ellas salieran volando.

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve cómo casas de campaña vacías, bolsas y pedazos de plásticos que cubren las tiendas son arrastrados y salen volando a causa de una fuerte corriente de viento, mientras que integrantes del movimiento intentan detenerlas.

La Feria Internacional del Libro del Zócalo 2020 arrancó este viernes su vigésima edición, por primera vez en formato virtual, debido a la pandemia de Coronavirus.

Durante la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para informar que la Ciudad de México se mantiene por décimo sexta semana en semáforo naranja, se ofrecieron detalles del encuentro librero, entre los que destaca la serie conmemorativa "20 años, 20 voces", con la participación de escritores como Elena Poniatowska, Juan Villoro, David Huerta, Guillermo Fadanelli, Guillermo Arriaga, Alberto Chimal, entre otros.

Argel Gómez, director de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, indicó que se realizará del 9 al 18 de octubre casi virtual, pues no hay condiciones sanitarias para recibir el millón y medio de asistentes del 2019.

En su intervención, Taibo II añadió: "Al perderse la plancha del Zócalo, la lógica fundamental era cómo demonios dispersamos el Zócalo, cómo hacemos de la Ciudad de México una sucursal inmensa de la plancha. Más allá del programa, el problema que se nos ponía enfrente era cómo mantener la oferta del libro barato, no excluyente y el Fondo, aparte de la intervención de 12 presentaciones, armamos un programa en el que las librerías del Fondo y Educal se mantendrán abiertas con todas las medidas garantizadas y ahí transportamos los fondos de 200 editoriales".

A lo largo de 10 días, se hará una transmisión diaria de 12 horas de las más de 200 actividades programadas, la cual también se difundirá a través de las redes sociales.