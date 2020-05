Tamaulipas iniciará acciones legales contra freno de energías limpias

Ante la decisión del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de frenar proyectos de energías renovables, Tamaulipas será afectado con pérdidas de unos 3 mil 500 millones de dólares en un total de 15 proyectos, 11 de ellos ya iniciados, afirmó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

A través de un video-mensaje que difunde este miércoles en sus cuentas oficiales, con duración de 4:40 minutos, el gobernador explicó que gracias a la confianza generada por esta administración, inversionistas nacionales y extranjeros, decidieron establecer sus empresas en Tamaulipas, que hoy se ha colocado como uno de los estados de mayor producción en energías limpias en el país.

"La desafortunada decisión de frenar los proyectos de desarrollo de energías limpias, impactará negativamente en los 11 parques eólicos que actualmente están en operación en Tamaulipas, que han representado inversiones por más de 2 mil 300 millones de dólares y una fuente importante para la creación de empleos", dijo el mandatario.

Agregó que, "adicionalmente cancelar los 4 proyectos energéticos que estaban por arrancar, representa una pérdida de más mil 200 millones de dólares, que dejarían de invertirse en nuestro estado".

García Cabeza de Vaca advirtió que no lo permitirá, "siempre dije que iba a defender los intereses de Tamaulipas, los intereses de las y los tamaulipecos y eso es lo que estoy haciendo. Ya basta de simulaciones y de engaños, no puede ser que la Federación se pronuncie en contra del desarrollo y el progreso regional y nacional".

Puntualizó que su administración emprenderá las acciones legales necesarias para defender los intereses de las y los tamaulipecos y proteger las inversiones que no solamente generan miles de empleos, sino también ingresos para los dueños de las tierras y la oportunidad de generar energía limpia para miles de hogares y empresas.

García Cabeza de Vaca lamentó que "el Gobierno Federal pretende regresar al pasado, utilizando combustoleo para la generación de energía eléctrica y con ello, seguir contaminando y causando daño al país".

Y en respuesta a las críticas para quienes piensen que tiene un interés personal en defender estos proyectos, el mandatario respondió: "por supuesto que lo tengo, y ese interés se llama Tamaulipas, utilizaremos todos los medios legales para evitar que pretendan seguir frenando el desarrollo y el progreso de nuestro estado".