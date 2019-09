Tamaulipas no es moneda de cambio: Cabeza de Vaca

"Tamaulipas no es moneda de cambio, con Tamaulipas no se juega", expresó el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en la parte final de su mensaje, al presentar el Tercer Informe de su administración gubernamental.

De esta forma se refirió al posicionamiento presentado en el Senado de la República por varios representantes de Morena, quienes pidieron la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato.

"Y que quede bien claro, no vamos a permitir que se manipule la Constitución a modo de chantaje parlamentario o político", afirmó el mandatario tamaulipeco.

En el tema de los recursos presupuestales, aseguró que Tamaulipas merece mejor trato fiscal y presupuestal.

Dijo que ya es tiempo de que la Federación reconozca lo mucho que el Estado aporta para el sostenimiento de la República.

"No pedimos que nos den lo que no nos toca, pedimos que regrese el recurso que nosotros aportamos con nuestro trabajo y esfuerzo. Trato justo debe ser el pilar esencial de todo acuerdo de coordinación fiscal. Ni más, pero tampoco menos", puntualizó García Cabeza de Vaca.

Por ello, anunció la conformación de una comisión de expertos constitucionalistas, fiscalistas, municipalistas y economistas, "para que analicen los escenarios y las vías institucionales para replantear la relación fiscal y presupuestal de Tamaulipas con la Federación".

Esta comisión, añadió el gobernador de Tamaulipas, "trabajará de la mano con otros gobiernos locales, propondrá las estrategias y mecanismos para revisar el sistema de coordinación fiscal, analizar las posibilidades para convocar a una Convención Nacional Hacendaria y plantear de qué manera nuestro estado puede beneficiarse de lo que los tamaulipecos generamos con el fruto de nuestro esfuerzo".