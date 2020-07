Tamaulipas refuerzan operativos sanitarios en puentes para evitar más casos de Covid

El Gobierno del Tamaulipas reforzó, con el apoyo de diversas dependencias, los operativos sanitarios en los Puentes Internacionales que comparten Tamaulipas y Texas, con el objetivo de frenar los viajes no esenciales de residentes estadounidenses hacia el estado y así evitar la multiplicación de casos Covid-19.

El titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Oscar Villa Garza, realizó un llamado a la población que reside en la frontera a evitar los viajes no esenciales, toda vez que no son tiempos para hacerlo.

"Aquí lo principal es que todo aquel que no tenga a qué venir, que no sea un viaje esencial, que no venga, ahorita se trata de inmovilizar lo más que se pueda a la población para que el contagio de este virus se pare y poder terminar con su ciclo y la única manera es esa, no hay otra", precisó el funcionario estatal.

Villa Garza explicó que dentro de estos operativos que se tienen afuera de los puentes internacionales, a la gente que viene de Estados Unidos hacia territorio tamaulipeco se les toma la temperatura y si la traen muy alta o vienen más de dos personas, se les regresa, al igual que si traen niños o no justifiquen que sea un viaje esencial.

Indicó que estos operativos se tienen en marcha en los puentes internacionales de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, donde participan elementos de COEPRIS, Tránsito Municipal, Policía Estatal y representantes de otras dependencia estatales.

"El objetivo principal es que el venga que sea para un viaje esencial, nada de que vengo a comer, voy a ver un familiar, vengo a visitar unos amigos o que vengo a comprar a la tienda acá, nada de eso, tiene que ser esencial, viene al médico o a algún hospital o a algo que verdaderamente justifique que tiene que cruzar a territorio tamaulipeco", recalcó.

El titular de la COEPRIS de Tamaulipas manifestó también que por instrucciones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, estos operativos estarán ya de manera permanente en los puentes fronterizos que tiene esta entidad con los Estados Unidos e incluso estarán funcionando durante la noche.

Villa Garza subrayó también que recientemente el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría General de Gobierno, solicitó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, para contener y regular el flujo indiscriminado de residentes de Estados Unidos a México, así como para detener el flujo indiscriminado de migrantes a través de los Puentes Internacionales y cruces fronterizos ubicados en Tamaulipas.

En los documentos dirigidos al canciller Marcelo Ebrard Casaubón y la ministra Olga Sánchez Cordero, el Gobierno de Tamaulipas reiteró su disposición para colaborar de forma concurrente y coordinada en la implementación de las medidas dispuestas por SRE y SEGOB, para salvaguardar la salud de los ciudadanos de los municipios fronterizos de Tamaulipas.

Tamaulipas ha sumado 6 mil 955 casos confirmados de coronavirus al 3 de julio y 443 personas muertas a causa de la pandemia, además reporta al menos 977 casos sospechosos y otros 3,722 casos negativos.

Noveno lugar en fallecimientos

La Secretaría de Salud del gobierno federal informó que al 3 de julio hay registro de 29 mil 843 muertos y 245 mil 251 casos confirmados acumulados de coronavirus en México.

El país llegó a los 245 mil 251 casos confirmados de coronavirus, reportó la Secretaría de Salud federal.

En el día 33 de la "nueva normalidad", el país alcanzó las 29 mil 843 defunciones por Covid-19, 654 más que el pasado jueves.

En números absolutos, nuestro país superó los casos registrados de Italia, donde la pandemia ha sido especialmente cruda. México tiene 245 mil contra 241 mil 184 del país europeo y en materia de fallecimientos, está a 53 decesos de empatar a Francia. De esta manera, México se ubica en el lugar 9 global.