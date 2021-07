¿También se enjuicia a los que ponen a sus hermanos a recibir dinero?, cuestiona Fox

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola diera a conocer un video de Martín Jesús López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, exoperador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la operación hecha por su hermano fue un "trato personal".

Tras el videoescándalo, el expresidente Vicente Fox cuestionó en redes sociales si también se enjuicia a los que ponen a sus hermanos a recibir dinero ilícito.

"¿También se enjuicia a los que ponen a sus hermanos a recibir dinero ilícito?", escribió el expresidente de México.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la publicación del video de su hermano se trata de un ataque de sus "adversarios" y aclaró que tiene la conciencia tranquila porque la intención es perjudicarlo por medio de una campaña negra, de la cual siempre ha salido bien librado.

"Según la información de este video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata para hacer ver que es dinero para campaña, para mí, cosa que no es cierto", dijo en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

Asimismo, el presidente López Obrador aseguró que si hay algún delito, se tiene que investigar porque su gobierno no encubrirá a nadie, aunque se trate de uno de sus familiares.

"Si hay un delito de mi hermano o quien sea, yo no encubro a nadie. Si existen pruebas de un delito, hay que denunciarlo, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad", dijo.