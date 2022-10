“También somos humanos”

Ciudad Juárez, Chih.- “Quiero ver a mi papá, ¿no me dejan entrar?”, “pasé la selva y no me dejan ver a mi papá”, eran algunos de los mensajes que niños migrantes venezolanos plasmaron en cartulinas para mostrar a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos frente al muro que separa a Ciudad Juárez de El Paso, Texas.

Al mediodía de ayer, más de 200 venezolanos se pararon frente al centro de detención que la Patrulla Fronteriza instaló a las orillas del muro, para llamar la atención de los agentes y pedirles asilo político después de haber sido deportados bajo el Título 42.

Entre los manifestantes había hombres, mujeres y niños, quienes se sentaron a escribir mensajes en cartulinas.

“Presidente Biden, cruzamos la selva de Darién para ver a nuestro padre. Queremos ver a nuestro padre”, “con los sueños de un niño no se juega, quiero encontrarme con mis hermanos”, se leía en los mensajes que escribieron los menores, quienes estaban acompañados por sus madres.

“¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí?”, preguntaba este martes Rolando. “Venimos atravesando siete países para llegar a la frontera y ahora que estamos acá no vamos a poder ingresar”.

Saldrían en caravana

Mientras que en el sur, migrantes avisaron que planean salir en caravana desde Tapachula, donde han quedado varados por las nuevas restricciones del Gobierno de Estados Unidos, que exige su deportación inmediata a territorio mexicano.

El migrante Jesús Ramos contó que van a organizar una caravana masiva para que puedan transitar por el país, por lo que van a esperar a los migrantes que vienen en Centroamérica para salir juntos.

Junto a migrantes de Colombia, Haití y Guatemala, los venezolanos duermen en las plazas públicas de Tapachula, donde han instalado casas de campaña.