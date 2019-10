"Tapadiso" y "dedazo", todo eso es ya historia: AMLO

Luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refiriera que una de las posibles candidatas para 2024 sería Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "el dedazo" es parte ya de la historia y que lo declarado por la secretaria es una muestra de solidaridad de género y de su libertad de expresión.

"[Olga Sánchez Cordero] tiene todo su derecho de manifestarse, además es mujer y hay una solidaridad de género, o sea, explicable; además somos libres, todo mundo puede manifestarse. Eso del 'tapadiso', del 'dedazo', del que se mueve no sale en la foto, todo eso es ya historia, es para el anecdotario y hasta para la picaresca política. Es bueno que los jóvenes conozcan todo esto", agregó.

El titular del ejecutivo federal aseguró que la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es libre, "como todos. No hay ninguna recomendación, yo no les digo: No hablen, manténganse callados. Somos libres y cada quien debe de actuar con responsabilidad, nada más, es eso".

López Obrador aseguró que el "dedazo'" eran temas que no se podrían tratar, "todo eso es ya del régimen, vamos a decir, antidemocrático; ahora que todo mundo se exprese y se manifieste, y diga lo que piensa".