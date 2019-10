Tarde violenta en San Miguel; asesinado a tiros y cuerpo semi enterrado

Esta tarde San Miguel de Allende vivió una jornada violenta debido a que, a las 19:30 horas, un hombre de 28 años fue asesinado a tiros. En otro hecho alrededor de las 14:00 horas se reportó el hallazgo de un cuerpo enterrado y en estado de composición entre las colonias Ejido de Tirado y Loma Blanca.

El asesinato ocurrió afuera de una tienda de abarrotes en la calle Hades de la colonia Olimpo, cuando el individuo identificado como Miguel, entraba a comprar y sujetos armados le dispararon en ocho ocasiones.

Una riña se suscitó en el barrio de Las Cuevitas, en la misma zona donde ocurrió el asesinato, en la que una persona resultó con una herida de machete, sin que se reporte grave su estado de salud. Hasta en momento, autoridades municipales no han informado sobre estos acontecimiento.

El otro hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando policías municipales recibieron el reporte que sobre un camino de terracería que conduce a las vías del ferrocarril y calle 10 de Mayo, en la colonia Loma Blanca, se desprendía un olor fétido, además de que varios perros estaban tratando de sacar lo que al parecer era la pierna de un cuerpo enterrado y en estado de putrefacción.

Los elementos de seguridad hallaron, debajo de unos árboles de mezquite, el cuerpo enterrado, el cual portaba pantalón de mezclilla azul. Las extremidades inferiores sobresalían del suelo mientras la parte superior del cuerpo estaba enterrada.

Sobre la ola de violencia que azota el municipio, el octavo regidor independiente, del Ayuntamiento de San Miguel de Allende Helio Huéscar Bastién Partida, declaró que otros miembros del cabildo, y que son de oposición, evalúan pedir la renuncia del secretario de Seguridad del municipio, el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy.

"Ya ha habido concensos con diferentes regidores de oposición que podríamos solicitar la renuncia del secretario de Seguridad Pública, yo creo que es necesario hacer un cambio fuerte porque la ciudadanía de San Miguel de Allende está sufriendo muchísimo de una falta de seguridad", declaró en entrevista con Notimex.

Apuntó que en no existe coordinación entre los diferentes niveles de gobierno lo que impide que se resuelva el problema de la inseguridad e impacte profundamente a los ciudadanos.

"No se han dado los resultados adecuados por parte del general (Rolando Eugenio Hidalgo Eddy) o por parte del comisario de seguridad (Jorge Ignacio Luna) , tenemos fallas, no hay un acercamiento no se nos da la información adecuada en ese sentido, no existe transparencia", señaló.

Apuntó que en el tema de seguridad se requiere que la adminstración, a cargo del panista Luis Alberto Villarreal, proporcione informacion y haya transparencia, además que exista un acercamiento con los ciudadanos y coordinacion de entidades federativa, estatal y municipal.

"No hay que tenerle miedo al cambio hay que evaluar los resultados y no ha habido resultados hasta que la gente ha protestado", aseveró.

En las últimas semanas en San Miguel de Allende se registraron hechos violentos, como el hallazgo de cuerpos desmembrados en diversos puntos de la ciudad; el pasado 3 de abril sujetos armados balacearon un cortejo fúnebre dejando dos muertos y cinco heridos de bala, luego el 6 de octubre a las 1:18 horas, en el velorio, rafaguearon a los deudos.

En ambos incidentes la autoridad municipal informó que se trataba de reportes de detonaciones.