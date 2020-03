Tarro roto frustra récord Guinness de la Mermelada más Grande del Mundo en Irapuato

Una falla en un contenedor de cristal impidió que Irapuato obtuviera el Récord Guinness del Tarro de Mermelada más Grande del Mundo, luego de que este jueves decenas de cocineros, chefs, estudiantes de ingeniería en alimentos y productores trabajaron por más de siete horas en la preparación de la mermelada con una tonelada de fresas.

Todo iba bien hasta que la mezcla dulce fue vertida en el recipiente y el producto comenzó a escurrir ante la mirada de cientos de espectadores. "Un equipo colocaba la tapa al envase para proceder a pesarlo cuando ocurrió lo inesperado", describió un colaborador.

El representante de la empresa proveedora del "tarro" señaló que el contenedor pudo haberse afectado por una falla en el silicón, que ocasionó que se despegara y comenzara a drenar la mermelada sobre el piso de la plaza. Aseguró que se habían realizado varias pruebas con éxito, por lo que tendrá que analizarse la situación.

Los cocineros y estudiantes habían seguido con rigor el procedimiento de elaboración y soportaron el calor por las llamas de cocción.

Susana Reyes, adjudicadora oficial para Guinness World Records Latinoamérica, explicó que para lograr el récord era necesario que se siguiera al pie de la letra la receta original de una mermelada, que todo el proceso se hiciera bajo condiciones salubres para consumo humano y que no hubiera ningún desperdicio, es decir, que fuera apta para donarse y consumirse, así como superar el peso de 559.80 kilogramos.

Dijo que durante el proceso se tuvo mucho cuidado, no hubo ninguna falla. "Batieron el récord, lamentablemente las condiciones de este frasco provocaron que se saliera, entonces ahí comenzamos a romper varios de estos lineamientos".

Susana Reyes informó que habrá una segunda oportunidad y que, en este primer intento, no se realizará ningún veredicto.

Por estos acontecimientos, Michoacán conserva el récord Guinness de Tarro de Mermelada más Grande del Mundo.

Después de incidente, la presidencia municipal de Irapuato informó que produjeron una tonelada 400 kilogramos del producto, con la que, en próximos días, se buscará obtener este reconocimiento.

Con ello, se pretende rescatar la identidad de Irapuato y posicionarla como "la capital mundial de la fresa" en el mercado nacional e internacional.

Para la preparación se establecieron 11 equipos de siete cocineros cada uno. Cada grupo tuvo el objetivo de preparar dos cazuelas de mermelada en el lapso de una hora y 10 minutos, repitiendo este proceso en tres ocasiones.