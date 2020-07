Tasa de contagios por coronavirus en Edomex baja a -0.75%

El subdirector de Epidemiología del Estado de México, Víctor Durán Mendieta, dijo que en la entidad la tasa de transmisión de SARS-COv-2 disminuyó a menos 0.75%; anteriormente una persona contagiaba hasta a 2.5 personas.

Sin embargo resaltó que no es posible "cantar victoria" o relajar las medidas sanitarias, por el contrario, deben ser más estrictas o podría ocurrir un rebrote, pues si bien situarse en estos porcentajes "brinda un respiro, no hay que confiarse".

Aclaró que las personas sintomáticas representan un riesgo cinco veces mayor de contagio que aquellas que no tienen síntomas, por lo que reiteró la importancia del uso de los cubrebocas. En entrevista explicó que el porcentaje de hospitalización disminuyó de manera importante, por ello fue posible la transición al semáforo naranja, pues a finales de mayo y principios de junio, la entidad estuvo en 78% de ocupación hospitalaria y ahora está en 46% de camas para pacientes no graves y 32% en camas con ventilador.

Enfatizó que la baja en los casos es resultado de la participación de la ciudadanía, que siguió las recomendaciones, por ejemplo, usar cubrebocas, lavarse las manos y la sana distancia que las autoridades buscan mantener para conservar la tendencia a la baja para así migrar hacia el semáforo amarillo y, finalmente, al verde.