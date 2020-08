Tasa de letalidad en asegurados con contagio de Covid alcanza 7%

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que la tasa de letalidad en la población asegurada que se ha contagiado de Covid-19 llegó a 7%, ante un mayor número de fallecimientos y la duración que ha tenido la pandemia.

"Esto obedece a que hemos tenido más fallecidos en términos de las personas que están aseguradas y esa es la razón por la cual tenemos ese incremento. Por supuesto que esta enfermedad ha provocado que tengamos más fallecimientos hasta en la población asegurada, no se compara con la tasa de defunción entre la población que no está asegurada pero no hay otra explicación, es la misma evolución del tiempo de la enfermedad que se ha alargado mucho que no han disminuido los contagios ni los fallecimientos", explicó el vicepresidente del organismo, Édgar Karam.

Actualmente la tasa de letalidad en México por la enfermedad alcanza 10.81%. Por semanas, el indicador se mantuvo en 6% entre la población asegurada del país que ha contraído Covid-19. En su actualización semanal del número de contagios del coronavirus entre la población asegurada en México, la AMIS detalló que de los 573 mil 888 casos de Covid-19 confirmados por la Secretaría de Salud al 24 de agosto, apenas 1.48% cuenta con seguro de gastos médicos. Con corte al 24 de agosto las aseguradoras acumularon 8 mil 507 casos de Covid-19, entre la población con seguro de gastos médicos, equivalentes a un monto de 3 mil 446.2 millones de pesos, de los cuales se tiene un avance de indemnización de 63%.

En el caso del seguro de vida, se tienen 12 mil 75 casos registrados, por un monto reclamado por 2 mil 578 millones de pesos. Ante los elevados costos de atención por la enfermedad referente a los casos ambulatorios, esto es, pacientes quienes entran y salen del hospital, el organismo invitó a la población a consultar de manera detallada qué tipo de pruebas requieren hacerse para determinar si están contagiados de Covid-19 y evitar pagos innecesarios. "Hay quienes han asistido a un laboratorio común y corriente y se hace algún tipo de prueba, pero hay quienes han asistido a un hospital y han llegado a hacerles pruebas no solamente de laboratorio, sino inclusive radiografías y tomografías. Es muy diferente una prueba de laboratorio a una prueba que lleva el laboratorio y lleve una tomografía.

"Por eso es muy importante que cuando llegue el paciente a hacerse la prueba, sea exhaustivo y no sienta pánico en decir: 'háganme lo que sea'. No, que le explique minuciosamente cuáles son las pruebas que le tendrían que hacer para determinar si tiene o no tiene la enfermedad. Porque insisto, pasando una de laboratorio sencilla a una prueba de laboratorio, más una radiografía, más una tomografía, el costo cambia radicalmente", explicó el directivo.