Tatiana Clouthier le responde a Calderón por dichos sobre renuncia de Urzúa

En la red social Twitter se ha generado un "choque" entre el expresidente Felipe Calderón y la diputada federal Tatiana Clouthier, tras la renuncia del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y los motivos que provocaron su decisión.

El expresidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter que "si Manuel Clouthier, "Maquío", viviera felicitaría al exsecretario Urzúa por el valor de renunciar y marcarle los errores, los desvíos y los conflictos de interés al Presidente".

En el mismo tuit aseguró que "Maquío" le exigiría al Presidente que rectifique.

A lo que la diputada federal Tatiana Clouthier contestó que también habría señalado lo que no hizo el expresidente.

A través de su cuenta, la hija de Manuel Clouthier escribió que "le hubiera pedido nombres..." y afirmó que le "encanta como ponemos palabras en los muertos para evadir responsabilidad como vivos".

En otra publicación, el expresidente señaló que "las acusaciones del exsecretario de @Hacienda_Mexico Urzúa de conflicto de interés son gravísimas. La negativa del gobierno a investigarlas suena a franca complicidad con la corrupción".

A lo que Clouthier contestó: "Nadie se ha negado y él tampoco ha dicho nada concreto".

Agregó que es bueno que el expresidente te interesas por lo menos ya fuera del gobierno de lo que no necesariamente viste en el tuyo.

La diputada publicó en su cuenta de twitter su intervención completa, en la Comisión Permanente del Congreso, del 10 de julio, donde habló sobre la renuncia de Carlos Urzúa.

Calderón lamentó la salida de Carlos Urzúa "no es buena noticia". Sin embargo, expresó su solidaridad y apoyo al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrara, quien, según el expresidente, "se ve nervioso y tiene razón para estarlo".